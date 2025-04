Fastweb: 3 offerte battono Vodafone e TIM, si arriva a 300 GB in 5G

Fastweb amplia la propria gamma di tariffe mobili con tre nuove offerte pensate per chi cerca molti giga, zero vincoli e la possibilità di scegliere tra SIM fisica o eSIM gratuita. Tutte le soluzioni includono minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e si possono attivare facilmente online, anche con SPID o carta d’identità elettronica, per un processo ancora più rapido. In alternativa, è possibile completare l’attivazione con una videochiamata di riconoscimento.

Fastweb Mobile è la promo che tutti amano, ecco al suo interno 150 GB a 8,95€ al mese

La prima opzione si chiama semplicemente Fastweb Mobile e offre 150 GB al mese al costo di 8,95€. Ideale per chi cerca una tariffa completa ma contenuta, mette a disposizione anche minuti illimitati e 100 SMS, senza sorprese in fattura.

Mobile Full prosegue la scia con i suoi 200 GB in 5G a 10,95€

Salendo di fascia c’è Mobile Full, che garantisce 200 GB in 5G, sempre con minuti senza limiti e 100 SMS, al prezzo di 10,95€ al mese. La rete di Fastweb, premiata più volte per la velocità complessiva, offre un’esperienza di navigazione stabile e reattiva.

Mobile Maxi: 300 GB e servizi extra a 12,95€

Per chi ha bisogno di ancora più dati, c’è Mobile Maxi: include 300 GB al mese, oltre ai soliti minuti illimitati e SMS, e offre anche due servizi aggiuntivi: Fastweb Protect, per la protezione online, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Il tutto a 12,95€ mensili.

Attivazione semplice e spedizione gratuita

Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, mentre la spedizione della SIM fisica è gratuita. Le offerte possono essere richieste direttamente dal sito Fastweb o tramite chiamata gratuita da parte di un consulente.

Fastweb punta su tariffe chiare, rete veloce e servizi digitali per chi cerca un piano mobile ricco di contenuti ma semplice da gestire. L’offerta dunque è molto ricca di soluzioni in questo caso, in quanto non ce n’è solo una.