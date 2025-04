Fastweb lancia una super promo per navigare e parlare senza limiti

Velocità, affidabilità e trasparenza. Fastweb Mobile Full si presenta come una delle offerte più competitive del mercato attuale. Per 10,95€ al mese, con questa soluzione infatti gli utenti possono usufruire di 200GB di traffico internet in 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e 100 SMS. Il tutto senza vincoli di durata contrattuale né costi di uscita. La SIM o eSIM viene spedita gratuitamente e l’attivazione può avvenire in modo rapido anche con SPID o CIE, oppure tramite video identificazione.

Sicurezza digitale, formazione e sostenibilità: il valore di Fastweb

La qualità della connessione però non si ferma alla sola copertura mobile. Infatti grazie al servizio WiFi Calling, le chiamate possono essere effettuate anche in assenza di segnale, utilizzando una rete Wi-Fi. Ciò garantisce la possibilità di restare connessi anche in luoghi con poca copertura. In più, la navigazione ad alta velocità è garantita nelle aree raggiunte dal 5G, senza costi aggiuntivi.

Chi viaggia spesso poi non dovrà preoccuparsi dei costi extra. Poiché Fastweb Mobile Full offre il roaming gratuito in Europa, Regno Unito, Svizzera e Ucraina, con un limite mensile di 17 GB. Ma non è finita qui. Le chiamate internazionali verso oltre 60 destinazioni sono incluse, permettendo di restare in contatto con amici e familiari anche all’estero.

Oltre alla connettività, Fastweb propone anche servizi extra che rendono l’esperienza utente ancora più completa. FastwebProtect, ad esempio, è incluso per tre mesi gratuitamente. Questo servizio offre protezione da siti pericolosi, pubblicità indesiderate e pop-up, e comprende una polizza assicurativa contro le frodi online, in collaborazione con Wallife. L’attenzione di Fastweb si estende anche alla sostenibilità ambientale. La SIM fornita è una EcoSIM realizzata al 100% con materiali riciclati. L’azienda si è poi posta l’obiettivo ambizioso di diventare Net Zero Carbon entro il 2035, riducendo del 90% le emissioni inquinanti.

Infine, ogni cliente può accedere gratuitamente ai corsi della Fastweb Digital Academy. Ovvero un’iniziativa che forma le persone sulle competenze digitali più richieste dal mercato del lavoro. L’offerta si completa con l’app MyFastweb, uno strumento pensato per gestire tutto in autonomia, dai consumi al credito, fino alla risoluzione dei problemi.