Lyca Mobile costa solo 5,99€ al mese: l’offerta regala gratis il 5G

Nel mondo delle tariffe mobili arriva una proposta che punta dritto a prezzo basso, tanti giga e semplicità. A proporla è Lyca Mobile, operatore virtuale attivo su rete 5G, che ora mette a disposizione una promozione davvero interessante: 150 GB al mese con 5G incluso, minuti e SMS illimitati verso tutti, al costo di 5,99€ al mese per sempre. Soluzioni di questo genere si trovano spesso ma è difficile incontrare la qualità di rete che questo provider virtuale garantisce mensilmente agli utenti.

Una delle offerte più competitive del momento

L’offerta si distingue non solo per il rapporto tra prezzo e contenuti, ma anche per un dettaglio non da poco: i primi due mesi sono completamente gratuiti. Un incentivo concreto per chi è indeciso sul cambiare gestore e vuole iniziare senza costi.

Attivabile da chiunque, senza limiti sul gestore di provenienza

Non ci sono restrizioni: può aderire chiunque, indipendentemente dall’operatore da cui si proviene. Basta richiedere la portabilità del numero a Lyca Mobile per attivare la promozione. Nessuna complicazione, nessuna selezione a seconda della SIM attuale.

5G incluso e prezzo bloccato con Lyca

La connessione 5G è già compresa nel prezzo, senza costi aggiuntivi, e consente di sfruttare al meglio i 150 GB messi a disposizione ogni mese. Inoltre, il canone mensile non subirà modifiche nel tempo: 5,99€ è il prezzo definitivo, senza vincoli o sorprese.

Una scelta per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla rete veloce

Lyca Mobile punta su trasparenza, ampia compatibilità e copertura moderna per convincere chi è in cerca di un piano mobile conveniente ma affidabile. Con un’offerta semplice, generosa e senza scadenze nascoste, si candida a diventare una delle opzioni più interessanti nel panorama delle tariffe sotto i 6 euro.

Chi vuole cambiare operatore, ma cerca tanto traffico dati e una rete rapida, può trovare in questa proposta una soluzione concreta e accessibile.