WindTre, prezzi in aumento: rete fissa e Netflix diventano più cari da giugno

WindTre è sempre al centro del discorso per le sue offerte mobili ma questa volta non è così. L’azienda telefonica infatti ha comunicato una serie di modifiche contrattuali che interesseranno alcune delle sue offerte di rete fissa nei mesi di giugno e luglio 2025. Gli aumenti riguardano in particolare tre ambiti: Netflix Standard con pubblicità, l’opzione “Più Sicuri Casa” e alcuni piani base di rete fissa. Per ciascuno, l’operatore garantisce la possibilità di recesso senza penali entro le date indicate.

Netflix Standard con pubblicità: +1,5 euro al mese

L’offerta WindTre che include il piano Netflix Standard con pubblicità subirà un incremento di 1,5 euro mensili a partire dal 1° luglio 2025. L’aumento è lo stesso annunciato da Netflix lo scorso ottobre, ma finora era stato assorbitoda WindTre. I clienti potranno scegliere di disattivare il servizio Netflix senza costi aggiuntivi entro il 31 luglio 2025, mantenendo la sola linea fissa. Per farlo, basta contattare il 159.

Più Sicuri Casa: +0,50 euro mensili

Dal 1° giugno 2025 aumenterà anche il canone mensile dell’opzione “Più Sicuri Casa”, dedicata alla protezione dei dispositivi connessi alla rete domestica. Il rincaro sarà di 0,50 euro, motivato da WindTre con la necessità di adeguarsi all’evoluzione delle minacce digitali. I clienti potranno disattivare il servizio in ogni momento, senza costi, attraverso app, punto vendita o numero 159. Il recesso dai servizi WindTre sarà possibile entro il 31 maggio 2025.

Offerte di rete fissa: +2 euro al mese

Sempre dal 1° giugno 2025, alcuni piani base della rete fissa subiranno un aumento di 2 euro al mese. L’operatore giustifica la modifica con l’esigenza di riallineare l’offerta alle nuove richieste del mercato. Come per gli altri casi, WindTre consente il recesso senza penali, purché effettuato entro fine maggio. Anche chi ha attivo un contratto rateizzato potrà chiuderlo, indicando se intende saldare subito le rate rimanenti.

Diritti e modalità di recesso

In ogni comunicazione, WindTre fa riferimento al D. Lgs. 207/2021, art. 98-septies decies, comma 5, che tutela i consumatori in caso di modifiche unilaterali. Le richieste di recesso possono essere presentate tramite raccomandata A/R, PEC, modulo online, chiamata al 159 o presso un punto vendita. Fondamentale è rispettare le scadenze: 31 maggio per rete fissa e Più Sicuri Casa, 31 luglio per Netflix.