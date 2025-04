WindTre: poche ore disponibili per attivare Unlimited Giga a 4,99€

WindTre ha deciso di premiare la fedeltà di alcuni dei suoi clienti con un’interessante promozione. Si tratta dell’opzione Unlimited Giga, pensata per offrire un’esperienza senza limiti. Il tutto per tre mesi consecutivi. L’offerta è attivabile fino a domani, 24 aprile. Inoltre, è disponibile solo per clienti selezionati che utilizzano una SIM ricaricabile WindTre. Per verificare la propria idoneità e procedere con l’attivazione, è necessario accedere all’App WindTre. O, in alternativa, all’Area Clienti del sito ufficiale. Nella sezione “Offerte”, bisogna cliccare su “Più Giga, Minuti e SMS” e poi su “Giga a tempo”. In tal modo, sarà possibile aderire all’iniziativa. Il costo mensile è particolarmente vantaggioso. Si tratta di 4,99 euro mensili. La cifra viene addebitata direttamente sul credito residuo.

WindTre: nuova opzione con Unlimited Giga

Dopo l’attivazione, l’opzione si rinnova in automatico ogni mese. Per un totale di tre mesi. Al termine dei quali si disattiva senza necessità di intervento da parte dell’utente. Chi possiede un’offerta principale abilitata al 5G, potrà navigare anche con Unlimited Giga sfruttando tale tecnologia. In caso contrario, la connessione resterà su rete 4G.

Anche in roaming all’interno dell’Unione Europea, Unlimited Giga segue le regole previste dal Regolamento UE. Minuti e SMS vengono utilizzati alle stesse condizioni nazionali. Mentre per la navigazione è previsto un limite mensile. A tal proposito, è importante sottolineare che i giga dell’opzione sono considerati aggiuntivi. Dunque, contribuiscono al calcolo del traffico disponibile in UE.

È importante però utilizzare l’opzione in modo consapevole. WindTre si riserva, infatti, il diritto di intervenire in caso di abusi. Se un cliente dovesse superare di cinque volte la media di consumo rispetto agli altri utenti con offerte simili, l’operatore potrà applicare una limitazione temporanea della banda. Quest’ultima è pari a 640 Kbps, per un massimo di 72 ore. Tale nuova proposta di WindTre rappresenta una soluzione pratica e conveniente per chi vuole vivere la propria esperienza online in modo sicuro. Contando su giga senza limiti.