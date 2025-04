WhatsApp, ecco la Privacy avanzata della chat: messaggi e file super controllati

Con un nuovo aggiornamento in arrivo, WhatsApp potenzia la sicurezza delle conversazioni grazie a una nuova funzione chiamata Privacy avanzata della chat. Un’opzione che rafforza ulteriormente la protezione dei contenuti condivisi, pensata per garantire maggiore riservatezza nei gruppi e nelle chat individuali.

Una protezione in più per conversazioni sensibili

Sebbene WhatsApp abbia già inserito nel corso della sua storia diverse precauzioni, come ad esempio la crittografia, serviva una spinta in più per tenere al sicuro i suoi utenti. Sono poi arrivati infatti strumenti come i messaggi effimeri e il blocco tramite impronta digitale o riconoscimento facciale. Ora, con la nuova modalità avanzata, si aggiunge un ulteriore livello di privacy.

Attivandola, questa funzionalità impedisce l’esportazione dei messaggi, blocca il download automatico dei file multimediali da parte degli altri membri del gruppo e disattiva l’utilizzo dei contenuti per eventuali elaborazioni AI. In pratica, ciò che si dice e si condivide resta all’interno della conversazione. Una soluzione ideale per gruppi delicati, come forum di supporto sanitario, community locali o progetti collaborativi riservati.

Come attivare la nuova privacy

Per attivare la funzione basta entrare nella chat, toccare il nome del gruppo o del contatto, e selezionare l’opzione “Privacy avanzata della chat” dal menu. Il cambiamento sarà subito effettivo e coinvolgerà tutti i partecipanti alla conversazione.

Secondo WhatsApp, si tratta solo del primo passo di un percorso che porterà a tutele ancora più evolute. L’aggiornamento sarà rilasciato gradualmente nelle prossime settimane, su tutte le versioni dell’app.

WhatsApp conferma dunque il suo grande lavoro di protezione nei confronti dei suoi utenti, soprattutto lato privacy. Garantire sicurezza a chi utilizza questa applicazione e quindi l’obiettivo originale. Proteggere una chat oggi è fondamentale, e questa nuova impostazione aiuta a mantenere i confini ben definiti tra pubblico e privato. L’aggiornamento sarà effettivo dalle prossime settimane per tutti in quanto è in fase di distribuzione.