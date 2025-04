Gmail, ora le newsletter non saranno più un problema: nasce una nuova pagina dedicata

Tantissimi sono gli utenti che quotidianamente si ritrovano nella loro casella di posta elettronica a dover gestire decine di messaggi provenienti da iscrizioni pregresse alle newsletter. Molto spesso riuscire a recedere da tali vincoli risulta complicato ma ora la gestione diventa nettamente più semplice ed intuitiva grazie a Gmail. Google infatti ha deciso di introdurre una nuova funzionalità che permetterà a tutti di lottare contro quelle newsletter indesiderate e invadenti dalle quali non si riesce a scappare. Ecco quindi su Gmail una nuova pagina dedicata che si chiama “Gestisci iscrizioni“. Proprio qui l’utente potrà controllare ed eventualmente annullare ogni iscrizione alle newsletter, tutto in maniera velocissima e super intuitiva.

Un’evoluzione del pulsante “Annulla iscrizione”

Google aveva già fatto un primo passo in questa direzione a gennaio 2024, inserendo un pulsante per annullare l’iscrizione direttamente all’interno delle email promozionali, sia nella versione mobile che su desktop. Tuttavia, fino ad oggi, per disiscriversi era necessario aprire ogni singola email, cercare il tasto e procedere con la rimozione.

La nuova pagina “Gestisci iscrizioni”, al contrario, fornisce una panoramica completa degli indirizzi email dai quali si ricevono messaggi promozionali e newsletter. Per ogni mittente, vengono mostrati il nome, l’indirizzo email e il numero di email inviate recentemente. Accanto a ciascuno, compare un tasto che consente di annullare l’iscrizione con un solo tocco.

Come funziona questa utilissima novità

Attualmente la funzione è in rollout su Android, ma Google ha già confermato l’arrivo su iOS e web nelle prossime settimane. In molti casi l’annullamento dell’iscrizione sarà immediato, ma in altri Gmail aprirà una pagina web del mittente per completare il processo. Google ricorda inoltre che potrebbero essere necessari alcuni giorni affinché l’interruzione della ricezione abbia effetto.

Gestire la posta dunque diventa sempre più semplice e questa volta Gmail sembra aver fatto qualcosa che metterà in difficoltà la concorrenza.