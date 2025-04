Windows 11 si aggiorna e nasce un nuovo bug: il Menu Start non funziona

Nonostante l’attenzione di Microsoft sia ormai rivolta quasi completamente a Windows 11, il vecchio Windows 10 continua a ricevere aggiornamenti. Peccato però che l’ultimo, datato aprile 2025, stia creando più problemi che benefici. Secondo numerose segnalazioni apparse online, parte del menu Start ha smesso di funzionare correttamente su diversi dispositivi.

In particolare, a scomparire sono i cosiddetti jump list, quelle scorciatoie utili che appaiono con un clic destro sulle icone delle app nel menu Start e permettono di accedere rapidamente ai file recenti o ai contenuti salvati. Un piccolo strumento che fa risparmiare tempo, ma che con l’aggiornamento KB5055518 sembra essere svanito per molti utenti.

Il problema riguarda solo alcuni PC: ecco cosa sta succedendo

Il bug non colpisce tutti i computer, ma un numero sufficiente da far scattare gli allarmi nella community. Sui dispositivi affetti, la sezione dei jump list non compare più per alcune app, rendendo meno fluida l’esperienza d’uso. Alcuni utenti hanno provato diverse soluzioni temporanee, ma finora l’unico metodo efficace per ripristinare i jump list è disinstallare completamente l’update. Un’operazione che però mette a rischio la sicurezza, visto che si tratta pur sempre di un aggiornamento ufficiale con patch correttive.

Non è la prima volta che un aggiornamento di Windows 10 crea disagi simili. Con il passare del tempo, bug di questo tipo sembrano diventare più frequenti, e molti utenti iniziano a pensare che Microsoft stia lasciando indietro il supporto reale per il suo sistema operativo più diffuso degli ultimi dieci anni.

Al momento, da Redmond non sono arrivate comunicazioni ufficiali: non è chiaro se l’assenza dei jump list sia una modifica intenzionale o semplicemente un errore tecnico. Ma considerando la natura del problema, è probabile che si tratti solo dell’ennesimo bug da correggere al prossimo giro. Gli utenti fiduciosamente attendono il nuovo aggiornamento che dovrebbe riportare la calma e la tranquillità all’interno della piattaforma fissa.