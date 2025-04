Windows 10 addio: dovete buttare il vostro PC non aggiornabile a Windows 11

Da tempo si discute del fatto che Windows 10 sarà ben presto un ricordo. Il sistema operativo, ad oggi il più utilizzato nonostante la grande propaganda su Windows 11, il 14 ottobre prossimo calerà il sipario. Non ci saranno più aggiornamenti se non quelli di sicurezza gratis, per cui bisogna prendere provvedimenti. Sul sito ufficiale di Microsoft ci sono ora nuove informazioni in merito, le quali hanno fatto un po’ discutere.

Nessun trucco per aggiornare: l’unica opzione è il riciclo

Chi sperava in qualche escamotage ufficiale per aggiornare computer ancora funzionanti a Windows 11 rimarrà deluso. Microsoft non ha usato mezze misure: se avete un computer che non è in grado di supportare in base ai suoi requisiti l’installazione di Windows 11, dovrebbe essere riciclato. Molti utenti hanno storto un po’ il naso, in quanto ci sono ancora dei PC ampiamente in grado di sostenere carichi di lavoro importanti seppur non capaci di supportare Windows 11.

I requisiti minimi che escludono tanti utenti

Il nodo della questione resta invariato: Windows 11 richiede TPM 2.0 e UEFI con Secure Boot, elementi non presenti in molti computer, anche relativamente recenti. Questo limita fortemente le possibilità di aggiornamento, rendendo ufficialmente impossibile l’installazione del nuovo sistema anche su hardware che sarebbe in grado di gestirlo senza difficoltà.

Negli anni, alcuni utenti hanno trovato soluzioni alternative per aggirare i limiti, ma col passare del tempo anche queste vie sembrano diventare meno affidabili. Microsoft punta con decisione verso standard di sicurezza più elevati, ma la conseguenza è che un’intera generazione di PC rischia di diventare obsoleta non per limiti tecnici, bensì per scelte di compatibilità.

Il nodo ambientale e la questione etica

Invitare al riciclo può sembrare una scelta responsabile, ma il rischio è quello di alimentare ulteriormente il problema dei rifiuti elettronici, in un momento in cui la sostenibilità digitale è un tema particolarmente sentito. Molti dispositivi ancora in ottime condizioni potrebbero finire per essere dismessi prematuramente, con tutto ciò che questo comporta in termini di impatto ambientale.

La fine del supporto non comporterà lo spegnimento dei PC con Windows 10, ma lascerà gli utenti senza protezione contro nuove vulnerabilità e sempre più esclusi da software aggiornati, che richiederanno Windows 11 come requisito minimo. Una situazione che apre interrogativi importanti sulle strategie a lungo termine dell’industria tecnologica.