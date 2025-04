Truffa assurda e difficile da scoprire: questo può portarvi via dei soldi

Ecco che ci ritroviamo a parlare di una nuova truffa, un inganno pericolosissimo che è stato in grado di fregare anche chi ormai ci ha fatto il callo negli anni. La tecnica utilizzata è sempre la stessa ovvero quella del phishing, con diverse persone che si sono ritrovate dunque a finire nella rete.

La nuova truffa agisce sempre secondo lo stesso schema, fate molta attenzione

Questo è il messaggio che fa finta di offrire una grande soluzione per installare dei pannelli fotovoltaici in casa. Ovviamente si tratta di un inganno che vuole solo estorcere i soldi agli utenti e anche i dati personali. Questo è il testo:

“OFFERTE PANNELLI FOTOVOLTAICI

Impianto + batteria!

Detrai fino al 50% dell’importo richiesto!

Vuoi passare al fotovoltaico ma trovi solo preventivi svantaggiosi?

Ti aiutiamo a trovare l’offerta giusta per te!

SOPRALLUOGO E VERIFICA DEL TUO IMMOBILE GRATUITI

• Risparmi fino all’80% in bolletta

• Detrai fino al 50% dell’importo

• Installazione entro 90 giorni

• Incentivi per le aziende (credito di imposta al 6% e reverse charge)

• Garanzia fino a 30 anni

OTTIENI IL MIGLIOR PREVENTIVO“.

Purtroppo la truffa non è solo quella che avete visto qui in alto in quanto anche un altro messaggio è stato segnalato da diversi utenti che purtroppo ci sono cascati. Il testo fa credere di avvisare gli utenti per un’attività critica di cui non si conosce l’origine, per cui i più preoccupati agiranno dando seguito al messaggio. Ecco il testo completo:

“Attività Critica Rilevata!

Abbiamo ricevuto 42 segnalazioni relative al tuo account email

Caro/a [NOME DELLA VITTIMA]

Il nostro sistema ha rilevato attività insolite dal tuo indirizzo email negli ultimi 3 giorni. Per proteggere il tuo account ed evitare che venga disattivato entro 48 ore, devi confermare immediatamente la tua identità.

Ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto per confermare la tua identità e proteggere il tuo account.

Conferma la tua Identità“.