CoopVoce, da maggio super promo a basso costo

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta per annunciare in veste ufficiale una nuova promozione. In particolare, si tratta della nuova offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 20. Quest’ultima sarà resa disponibile a partire dal mese di maggio 2025 e sarà proposta ad un super prezzo con anche il costo di attivazione gratuito. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

CoopVoce Evo 20, sta per arrivare una nuova super offerta a basso costo

A breve l’operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà disponibile la nuova super offerta mobile denominata CoopVoce Evo 20. Come già accennato in apertura, si tratta ancora una volta di un’offerta eccezionale e che sarà proposta con anche il costo di attivazione gratuito. Quest’ultima, secondo quanto riportato ufficialmente, sarà messa a disposizione degli utenti online e nei negozi fisici autorizzati CoopVoce a partire dal prossimo mese, in particolare a partire dalla giornata del prossimo 2 maggio 2025.

Tuttavia, questa nuova offerta sarà disponibile soltanto per un breve periodo di tempo. L’operatore ha infatti reso noto che l’offerta sarà disponibile soltanto fino alla giornata dell’8 maggio 2025. Potranno attivarla sia i nuovi clienti dell’operatore virtuale che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici sia chi è già cliente dell’operatore.

Nello specifico, il bundle dell’offerta CoopVoce Evo 20 includerà ogni mese fino a 20 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 1000 sms verso tutti i numeri. Per avere a disposizione questo bundle, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 4,90 euro al mese. Anche questa volta, quindi, l’operatore proporrà un’offerta mobile estremamente conveniente. Ricordiamo comunque che l’operatore virtuale sta proponendo da qualche giorno un codice coupon, ovvero APRILE20. Con quest’ultimo, gli utenti potranno attivare le offerte mobile CoopVoce Evo 10 e CoopVoce Evo 100 ad un prezzo super scontato, pari rispettivamente a 3,90 euro al mese e 6,30 euro al mese.