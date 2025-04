Truffa phishing e inganni pericolosi: come un messaggio può rovinare una persona,

Succede ormai con grande ricorrenza che gli utenti si ritrovino ad affrontare problematiche riguardanti una truffa o qualche altro inganno proveniente dal web. Tutto questo è diventato normale ma allo stesso tempo anche chi ormai ha metabolizzato il tutto finisce per cascarci perdendo soldi e spesso anche i dati personali che finiscono in mani per nulla sicure. Quello che sta succedendo proprio in queste ore infatti avrebbe messo in condizione gli utenti di perdere fiducia su qualsiasi tipo di e-mail che gli arriva.

Sta girando un messaggio di posta elettronica che fa credere alle persone tutt’altro rispetto a quella che è la verità effettiva. Dopo aver visto tante altre cose accadute in maniera molto simile, più utenti avevano cominciato a prendere delle precauzioni, ma questa volta il messaggio è stato talmente convincente da riuscire a fregare anche i più esperti.

Chiaramente il consiglio è sempre lo stesso, ovvero quello di evitare di cliccare su link sospetti o di scaricare degli allegati di una certa tipologia. Quello che sta accadendo purtroppo è un fenomeno globale, il quale in Italia è diventato un vero e proprio specchietto per le allodole utile a fregare chiunque senza preavviso.

Truffa in corso: ecco qual è il messaggio che vi frega improvvisamente

Il testo che purtroppo sta tenendo sotto scacco tantissime persone è questo in basso. Parla di una convocazione da parte della polizia ma in realtà non c’è niente di reale. Fate molta attenzione e non cliccate su nessun link o scaricate alcun allegato:

“INFO POLIZIA

Polizia Nazionale

Saranno avviate azioni legali nei suoi confronti, poiché i suoi dati Internet sono stati segnalati dal nostro sistema di sorveglianza per l’accesso a siti vietati.

La preghiamo di leggere attentamente il documento allegato e di contattarci immediatamente.

PS: per qualsiasi informazione scrivi a questo indirizzo: vittorio.pisani@aol.com

CRIMINALITÀ INFORMATICA ONLINE.

Brigata di Polizia“.