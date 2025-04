Social media dannosi per gli adolescenti?

Il rapporto tra adolescenti e social media sta cambiando. La rete, in precedenza, veniva considerato uno spazio virtuale di libertà. Oggi, invece, inizia ad essere percepito da molti giovani come una fonte di stress, pressione e alienazione. A tal proposito, è interessante un’analisi recente del Pew Research Center. Quest’ultima mette in evidenza come sempre più ragazzi ritengano i social media dannosi. Tale cambiamento di percezione è sintomatico di una nuova consapevolezza. Maturata in un’epoca in cui il dibattito sulla salute mentale giovanile è diventato centrale.

Social media e adolescenti: emergono i fattori negativi

I dati evidenziano che la metà dei ragazzi intervistati considera i social media un’influenza negativa. Un dato in netto aumento rispetto a pochi anni fa. Si tratta di un segnale che non può essere ignorato. Se prima i social rappresentavano una via di fuga, oggi sembrano aver assunto anche il ruolo di gabbia digitale. Fatta di aspettative irrealistiche, confronti continui e dipendenza da approvazione esterna.

Curiosamente, però, solo una piccola parte degli adolescenti ammette di sentirsi danneggiata personalmente dall’uso dei social media. Tale dato può sembrare contraddittorio, ma forse riflette la difficoltà di riconoscere e accettare i propri disagi in un contesto dove l’apparenza e l’immagine prevalgono. Oppure, può indicare una sorta di distanza emotiva tra ciò che si percepisce a livello collettivo e ciò che si è pronti a confessare.

Un altro elemento importante che emerge è la crescente consapevolezza del tempo trascorso online. Il 45% dei ragazzi afferma di passare troppo tempo sui social. Una percentuale simile denuncia effetti negativi sul sonno e sulla produttività. Non si tratta solo di una questione di quantità, ma anche di qualità del tempo.

In tale clima di crescente riflessione, diventa fondamentale aprire un dialogo intergenerazionale sul ruolo della tecnologia nella vita dei più giovani. Non si tratta di demonizzare i social media, ma di comprenderne i meccanismi, promuovere un uso consapevole e responsabilizzare delle piattaforme social.