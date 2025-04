Samsung Wallet cambia pelle: arriva il pagamento rateale

Samsung continua a espandere il sistema dei propri servizi mobili. In che modo? Rafforzando la posizione di SamsungWallet nel settore delle app di pagamento. Nata dall’unione tra SamsungPay e SamsungPass, l’app è oggi molto più di un semplice portafoglio digitale. Oltre a gestire pagamenti contactless, essa, già da tempo, permette infatti di conservare documenti digitali, chiavi smart, carte d’imbarco e credenziali di accesso. Ora, però, la multinazionale sudcoreana è pronta a introdurre due nuove funzionalità che potrebbero cambiare il modo in cui gli utenti Galaxy si rapportano al denaro.

Samsung Wallet: scambio diretto di denaro tra Galaxy, arriva il P2P

La prima novità riguarda la possibilità di suddividere un acquisto in più rate, seguendo il modello “Buy Now, Pay Later” (BNPL). Una modalità di pagamento che negli Stati Uniti ha già conquistato milioni di consumatori, grazie a servizi come Klarna e Affirm. Anche Apple Pay ha già adottato questo sistema, che ora approda in casa Samsung. Le persone potranno attivare l’opzione direttamente in fase di pagamento, senza dover passare per applicazioni esterne. L’interfaccia, secondo le prime immagini, sarà semplice e accessibile. Occorrono davvero pochi passaggi per definire il numero di rate settimanali e concludere l’operazione.

Insomma si tratta di una novità che risponde alla domanda di una maggiore flessibilità economica. Opzione richiesta soprattutto tra i più giovani, sempre più inclini a gestire le proprie finanze in modo personalizzato e digitale.

Accanto al BNPL, Samsung ha deciso di puntare anche sulla comodità del peer-to-peer. La nuova funzione “Invia Denaro” consente infatti di trasferire fondi tra due smartphone Galaxy con un semplice tocco. Il sistema sfrutta l’NFC, lo stesso utilizzato per la condivisione di chiavi digitali o biglietti, e permette un invio rapido e sicuro. Il trasferimento sarà possibile anche da remoto, senza necessità di contatto fisico, attraverso un’interfaccia unica.

Il debutto di queste nuove funzioni è atteso nelle prossime settimane negli Stati Uniti, mentre per l’Europa bisognerà attendere ancora un po’. Questo perché le normative più rigide in materia di credito potrebbero rallentare l’arrivo del BNPL. Samsung, però, sembra determinata a trasformare il suo Wallet in un vero e proprio centro operativo per il denaro digitale.