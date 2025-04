Samsung Galaxy S23: risolto il bug della Now Bar con l’aggiornamento One UI 7

Samsung Galaxy S23

Samsung ha risolto il bug della Now Bar che affliggeva i dispositivi Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra con l’arrivo dell’aggiornamento One UI 7. Il problema riguardava la barra multimediale presente nella schermata di blocco, che in alcuni casi mostrava errori di visualizzazione o non si aggiornava correttamente in presenza di contenuti audio in riproduzione.

Il bug è stato segnalato da numerosi utenti nei forum ufficiali e attraverso l’app Samsung Members. In risposta, il produttore ha avviato un’indagine interna e, con l’ultima versione software, ha rilasciato un fix ufficiale incluso nel pacchetto di aggiornamento di aprile.

Il fix per il problema grafico arriva con il nuovo update di sistema per la serie Galaxy S23

Il bug interessava in particolare la gestione grafica della Now Bar, ovvero la sezione che mostra i controlli rapidi per la riproduzione musicale o di contenuti audio in corso. In presenza di applicazioni come Spotify, YouTube Music o lettori locali, la barra rimaneva talvolta bloccata sul contenuto precedente, oppure non visualizzava correttamente il brano in esecuzione.

Gli utenti segnalavano anche sovrapposizioni grafiche o icone non responsive, che impedivano il controllo diretto dalla schermata di blocco. Il malfunzionamento era stato notato per la prima volta dopo un aggiornamento minore di One UI 6.1, ma si è manifestato con maggiore frequenza nei dispositivi aggiornati all’ultima versione.

Con il rilascio del firmware One UI 7, Samsung ha incluso una serie di correzioni di stabilità e ottimizzazioni delle funzionalità di sistema, tra cui il fix per il bug della Now Bar. L’aggiornamento è stato distribuito a partire dal 22 aprile 2025 e pesa circa 1,1 GB, comprensivo anche delle patch di sicurezza Android aggiornate ad aprile.

Oltre alla risoluzione del bug, l’update introduce alcuni miglioramenti minori alla gestione della privacy, alla stabilità del sistema e alla compatibilità con le app multimediali di terze parti. Secondo le note ufficiali di rilascio, sono state migliorate anche la fluidità del multitasking e le prestazioni della batteria in scenari ad alta intensità di utilizzo.

Gli utenti dei modelli Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento accedendo a Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. L’installazione richiede circa 15 minuti e non comporta la perdita di dati personali, ma si consiglia comunque di effettuare un backup preventivo tramite Samsung Cloud o Smart Switch.

Per i dispositivi brandizzati dagli operatori mobili, l’aggiornamento potrebbe arrivare con qualche giorno di ritardo, a seconda del calendario di approvazione dei singoli provider.

Samsung dimostra, anche in questo caso, una certa prontezza nel rispondere ai feedback della community. La segnalazione e la successiva risoluzione del bug rappresentano un esempio positivo del dialogo tra utenti e produttore, facilitato anche dalla piattaforma Samsung Members, che consente l’invio diretto di report diagnostici.