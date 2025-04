Samsung rilancia One UI 7 sui pieghevoli

La distribuzione dell’aggiornamento One UI 7 riparte in casa Samsung dopo un breve stop che aveva lasciato in sospeso diversi utenti. Se inizialmente sembrava che il problema riguardasse solo la serie Galaxy S24, la realtà si è rivelata diversa. Poiché anche i pieghevoli di ultima generazione, come GalaxyZ Fold 6, GalaxyZFlip6 e GalaxyZFold SE, erano rimasti bloccati in attesa di una versione stabile. Ora l’azienda coreana sembra però aver risolto le difficoltà iniziali e ha ripreso il lancio della nuova interfaccia basata su Android 15.

Samsung e i nuovi aggiornamenti in arrivo per maggio

Il rilascio è partito dalla Corea del Sud. Qui infatti i possessori dei dispositivi interessati stanno già ricevendo un firmware aggiornato. Questa nuova build sarebbe stata corretta rispetto a quella inizialmente distribuita, che aveva generato problemi di compatibilità e stabilità. I primi riscontri parlano di un’esperienza d’uso più fluida e priva dei bug che avevano spinto Samsung a bloccare temporaneamente l’aggiornamento.

Chi aveva già installato la versione precedente ora potrà ricevere automaticamente la nuova build come aggiornamento correttivo. Per verificare manualmente la disponibilità, è sufficiente accedere alle impostazioni del telefono. Da qui selezionare la voce “Aggiornamento software” e cliccare su “Scarica e installa”. La disponibilità dovrebbe estendersi anche ad altri paesi, Italia inclusa, nelle prossime settimane.

Le difficoltà degli ultimi giorni potrebbero portare a leggere modifiche nel calendario degli aggiornamenti pubblicato da Samsung. L’azienda aveva previsto di concludere la distribuzione di One UI 7 entro aprile per tutti i suoi top di serie. Ma alcuni mercati potrebbero dover attendere fino a maggio. Il prossimo mese sarà anche il momento per il debutto dell’update su dispositivi delle generazioni precedenti, come Galaxy S23 e GalaxyZ Fold 5. Non mancheranno poi le novità per la fascia media, con GalaxylA55 e GalaxyA56 tra i modelli attesi per il nuovo firmware. Samsung, intanto, guarda già avanti. Nei piani della società c’è anche One UI 8, che dovrebbe accompagnare l’uscita dei futuri GalaxyZ Fold7 e ZFlip 7.