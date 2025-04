One UI 7: inizia la distribuzione per molti dispositivi in Corea

Dopo un periodo di attesa discretamente lungo sembra proprio che Samsung si sia decisa ad aprire i rubinetti e il rilascio della sua interfaccia grafica One UI 7 sta prendendo finalmente velocità, sono in arrivo infatti molteplici segnalazioni che informano di come Samsung in Corea abbia finalmente provveduto al rilascio della nuova versione per un gran numero di dispositivi tra i quali spiccano tutti i pieghevoli del 2023, i Galaxy S 23, i tablet top di gamma delle ultime due generazioni e il Galaxy S24 FE.

I device aggiornabili

Ecco di seguito di device coinvolti in questo rilascio con relativo firmware:

Galaxy Z Fold5 : F946NKSU5EYD9

: F946NKSU5EYD9 Galaxy Z Flip5 : Non pervenuto

: Non pervenuto Galaxy S23 : S911NKSU6DYD9

: S911NKSU6DYD9 Galaxy S23 Plus : S916NKSUDYD9

: S916NKSUDYD9 Galaxy S23 Ultra : S918NKSUDYD9

: S918NKSUDYD9 Galaxy S24 FE : S721NKSU2BYD9

: S721NKSU2BYD9 Galaxy Tab S10 Plus : X820XXU2BYD7

: X820XXU2BYD7 Galaxy Tab S10 Ultra : X920XXU2BYD7

: X920XXU2BYD7 Galaxy Tab S9 : X710XXU5CYD9

: X710XXU5CYD9 Galaxy Tab S9 Plus : X810XXU5CYD9

: X810XXU5CYD9 Galaxy Tab S9 Ultra: X910XXU5CYD9

L’arrivo di questa nuova interfaccia grafica porta ovviamente tutte le novità che già conosciamo bene, in primis l’intelligenza artificiale generativa finalmente disponibile anche su questi dispositivi e soprattutto finalmente Android 15, ma non solo, introduce anche gli aggiornamenti di sicurezza di aprile 2025 e soprattutto risolve un bug che stava creando non pochi problemi agli utenti del momento che impediva letteralmente lo sblocco del dispositivo.

Ovviamente l’arrivo di questo aggiornamento in Corea fa da apriporte e probabilmente anticipa l’arrivo dell’aggiornamento per tutti i dispositivi disponibili anche sul mercato internazionale che vedranno l’arrivo del software ovviamente dopo gli opportuni adattamenti necessari alla distribuzione globale, ovviamente è difficile fare una previsione su quando questa distribuzione avverrà, ma è illecito pensare che non passerà troppo tempo dal momento che Samsung sembra proprio intenzionata ad avere un ritmo decisamente sostenuto, informiamo infine che l’aggiornamento pesa circa 1 GB e ovviamente la lista dei cambiamenti e la medesima rispetto a quella vista su tutti gli altri dispositivi già aggiornati.