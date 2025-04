Il nuovo smartphone pieghevole di Samsung: un’evoluzione verticale del design

Samsung non si ferma e guarda oltre il trifold. Infatti, mentre cresce l’attesa per il pieghevole a tre pannelli, un nuovo dispositivo arrotolabile potrebbe affiancarsi presto alla famiglia di smartphone flessibili dell’azienda. A tal proposito, un brevetto registrato e analizzato da DomoAI e XLEAKS7 mostra un concept inedito. Ovvero uno smartphone rollable a scorrimento verticale. Il dispositivo, ancora lontano dalla fase produttiva, si presenta come una versione evoluta della serie Z Flip, con cui condivide alcune linee estetiche, ma introduce un’idea di apertura completamente diversa.

Tecnologia avanzata e sfide ingegneristiche: l’IA al centro del progetto di Samsung

Il design compatto viene mantenuto da chiuso, ma con un gesto il display si estende verso l’alto, rivelando una superficie più ampia. Il meccanismo prevede che la parte superiore dello schermo scorra verso l’alto dal corpo del dispositivo. Mentre quella inferiore resta ancorata e nasconde il resto del pannello quando non utilizzato. Una soluzione innovativa, che potrebbe rappresentare l’evoluzione naturale della linea Flip. Pur differenziandosi però per funzionamento e potenziale usabilità. Al momento però, non esistono immagini del dispositivo completamente aperto. Poiché Samsung ha depositato solo schematiche parziali, lasciando spazio a ipotesi e speculazioni sul funzionamento interno.

Non è però solo una questione di design. Il futuro pieghevole di Samsung potrebbe portare con sé un pacchetto software basato sull’intelligenza artificiale ancora più evoluto. Le anticipazioni indicano la presenza di funzionalità AI dedicate al miglioramento fotografico. In particolare con strumenti avanzati per ottimizzare gli scatti in tempo reale. La suite Galaxy AI dovrebbe poi includere anche funzioni per l’editing e per la traduzione simultanea, mentre novità sono previste anche per l’esperienza videoludica. Segno che Samsung intende offrire un dispositivo compatto ma completo sotto ogni aspetto.

Ad ogni modo, il nuovo form factor solleva interrogativi tecnici importanti, a partire dalla questione batteria. Ad esempio, non potendo contare su due metà come nei pieghevoli a conchiglia, potrebbe faticare a integrare una batteria capiente. Lo spessore maggiore potrebbe aiutare, ma non è ancora chiaro se sarà sufficiente. La presentazione ufficiale potrebbe essere lontana, ma le prime indiscrezioni alimentano la curiosità e la discussione.