Samsung Galaxy M36, ecco cosa sappiamo da Geekbench

Il produttore tech Samsung annuncerà a breve un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy M36. Quest’ultimo è stato già il protagonista di rumors e indiscrezioni. Nonostante questo, sono da poco arrivate ulteriori notizie di rilievo grazie ai benchmark pubblicati sul noto portale Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy M36, emergono nuovi dettagli grazie ai benchmark di Geekbench

Samsung Galaxy M36 sarà il nuovo smartphone di fascia media del produttore tech Samsung ed è stato da poco avvistato in rete sul noto portale Geekbench. In particolare, grazie ai benchmark possiamo scoprire in anteprima alcune delle future specifiche tecniche. Secondo quanto rivelato sul portale, il nuovo medio di gamma di Samsung sarà alimentato da uno dei processori dell’azienda.

Si tratta nello specifico del soc Exynos 1360. A supporto di questo processore ci saranno poi diversi tagli di memoria che comprenderanno almeno 6 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il software installato a bordo, ci sarà l’ultima release di Google, ovvero Android 15, con l’ultima versione dell’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, ovvero la One UI 7.0. Lo smartphone (registrato con il numero di modello SM-M366B) ha poi totalizzato 1004 punti in single core e 2886 punti in multi core.

Questo è tutto quello che ci ha rivelato il portale Geekbench su questo nuovo dispositivo. Ricordiamo comunque che, secondo i rumors, il prossimo Samsung Galaxy M36 sarà una versione re-branded di un altro modello dell’azienda, ovvero lo.scorso Samsung Galaxy A36. Se sarà effettivamente così, possiamo aspettarci più o meno la stessa scheda tecnica. Ricordiamo qui di seguito alcune delle sue specifiche tecniche.