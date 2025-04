In arrivo la quarta generazione del Lenovo Legion Tab con AI e Snapdragon top di serie

Lenovo torna sotto i riflettori. Come? Grazie ad un recente annuncio che ha già catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e gaming mobile. Attraverso un teaser pubblicato sul social network cinese Weibo, l’azienda ha ufficializzato l’arrivo della nuova generazione del suo tablet da gioco, il Legion Tab, conosciuto anche come Y700 nel mercato cinese. Nonostante le informazioni condivise siano ancora poche, il quadro che si delinea però è già piuttosto chiaro. Lenovo sta infatti preparando un dispositivo estremamente ambizioso, pensato per rivoluzionare gli standard del settore.

Lenovo Legion Tab: caratteristiche tecniche e prestazioni, per saperne di più

Ma diamo uno sguardo più dettagliato. Il nuovo Lenovo Legion Tab manterrà lo schermo da 8,8”. Il suo look però apparirà rinnovato e disponibile in due colorazioni: bianco e nero. Al suo interno troveremo un chip Snapdragon di nuova generazione, che con ogni probabilità sarà l’inedito Snapdragon8 Elite. Questo processore rappresenterebbe un importante passo avanti rispetto all’8 Gen 3 utilizzato nella versione precedente. Offrirà così prestazioni ancora più elevate e un’efficienza migliorata. Per controbilanciare i costi sempre più alti di questi chip, Lenovo avrebbe scelto di eliminare la doppia fotocamera posteriore. Una decisione sensata per un tablet pensato principalmente per il gioco.

Ma la vera novità riguarda l’intelligenza artificiale. Il nuovo Legion Tab infatti integrerà strumenti basati su AI per assistere l’utente durante il gameplay. Tale tecnologia avrà il compito di fornire soluzioni per superare enigmi, strategie per affrontare nemici complessi o semplicemente per migliorare l’esperienza in multiplayer. Una direzione completamente nuova che testimonia la crescente fusione tra AI e intrattenimento interattivo.

Il lancio, previsto per maggio in Cina, arriva sorprendentemente presto considerando che il modello precedente è uscito nell’ottobre 2024. Un chiaro segnale che Lenovo vuole accelerare il ritmo degli aggiornamenti, cavalcando l’interesse crescente verso i dispositivi gaming compatti e potenti. I dettagli sull’arrivo nei mercati internazionali non sono ancora noti, ma l’attesa è già alta.