Mini aspirapolvere a prezzo folle: su Amazon costa meno di 30€

La vostra auto non è mai pulita alla perfezione e siete in cerca di una soluzione economica da poter utilizzare per renderla impeccabile? Con questa mini aspirapolvere da auto potete finalmente dire addio a polvere e detriti spendendo una cifra veramente minima. Grazie allo sconto attualmente disponibile su Amazon spendete solamente 29,99 euro grazie a uno sconto del 21% sul prezzo di listino.

Perché dunque continuare ad avere una macchina sporca o spendere soldi presso un autolavaggio quando esistono soluzioni con ottime caratteristiche tecniche come questa mini aspirapolvere? Non a caso, si contraddistingue grazie a una potenza di aspirazione di 12000Pa e 120W che consente di rimuove efficacemente polvere incrostata da tappeti, sedili auto e altre zone.

Mini aspirapolvere auto in offerta su Amazon

Non una classica aspirapolvere ma una soluzione pratica e semplice da utilizzare in qualsiasi momento. E’ infatti priva di cavi e ciò consente di utilizzarla con la massima praticità. Non a caso, la presenza di una bocchetta piana anteriore consente di pulire divani e tappetini per auto, mentre la bocchetta lunga posteriore rimuove la polvere dalle prese d’aria. La bocchetta corta gonfia salvagenti e la bocchetta trasparente sigilla sacchi sottovuoto.

Tutto ciò rende unico questa mini aspirapolvere che si trasforma in un oggetto ottimale per poter portare a termine qualsiasi pulizia o altro sia in casa che durante i viaggi. La ricarica? Naturalmente con supporto alla ricarica rapida con una batteria da 5200mAh e ricarica senza fili via USB-C: carica completa in 3-4 ore e autonomia fino a 35 minuti per portare a termine le pulizie senza interruzioni.

Perché attendere ancora? Questa mini aspirapolvere perfetta per essere utilizzata in casa e in auto oggi è in sconto su Amazon. La promozione attualmente in corso vi consente di pagare questo accessorio solamente 29,99 euro anziché 37,99.