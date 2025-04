Mercedes Vision V: viaggiare in van ma con lusso

Mercedes svela Vision V, un concept che osa ridefinire le regole. Lontano anni luce dai van convenzionali, questo modello guarda al 2026 con occhi carichi di ambizione. Chi avrebbe mai pensato che un van potesse diventare un’icona di lusso? Mercedes lo immagina come una Private Lounge su ruote, capace di competere con jet privati e suite d’hotel. La nuova piattaforma VAN.EA, promessa per il futuro, sarà la base tecnologica per questi veicoli straordinari. L’obiettivo è preciso: elevare l’esperienza di viaggio a livelli mai toccati prima, offrendo uno spazio dove comfort e innovazione convivono senza compromessi. Il design massiccio del concept Mercedes cattura lo sguardo. La calandra illuminata domina il frontale, mentre la firma luminosa a stella richiama la nuova identità del marchio. Ogni dettaglio parla di esclusività, dai cerchi da 24 pollici al retro impreziosito da 450 LED.

Una lounge su quattro ruote: muoversi e divertirsi sul Van Mercedes

All’interno del Van Mercedes, la sorpresa è totale. L’abitacolo, diviso tra zona guida e area passeggeri, si trasforma in una vera Lounge privata. Accessibile tramite una porta laterale automatica, l’ingresso introduce in un ambiente dove ogni elemento urla eleganza. Il rivestimento in pelle Nappa bianca, la seta lucida e il legno di radica raccontano una cura artigianale fuori dal comune. La tecnologia si fonde al lusso. Un maxi schermo da 65 pollici in 4K, nascosto nel pavimento, si apre come in un teatro. L’audio, grazie a 42 altoparlanti e Dolby Atmos, circonda come in una sala cinematografica. Anche il gioco è parte dell’esperienza: controller inclusi, per divertirsi come a casa. La consolle centrale è una vetrina di meraviglie. Tavolo pieghevole, touchpad, dettagli raffinati. Sedili lounge reclinabili fino a diventare letti. Un diffusore di profumo nascosto tra le finiture. Cosa si potrebbe volere di più? Sembra qualcosa di filmico, si può persino cantare al karaoke.

L’ambiente poi non è mai lo stesso. Mercedes ha pensato a sette configurazioni, ognuna studiata per adattarsi all’umore del momento. Relax, lavoro, intrattenimento, persino karaoke. Ogni viaggio diventa personale, unico. La luce ambientale avvolge e trasforma l’atmosfera. Si parla quasi di magia, di un van che ascolta e risponde ai desideri. Mercedes non presenta un semplice veicolo, ma una visione di quello che sarà il lusso per pochi probabilmente potranno permettersi.