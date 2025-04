iPhone 17: primi modellini mostrano novità nel design e nei formati

iPhone 17

Apple si prepara a introdurre cambiamenti importanti con la futura gamma iPhone 17, come rivelano i modellini comparsi in un negozio cinese, destinati ad accessoriisti e produttori di cover. Le immagini diffuse confermano alcune anticipazioni emerse nelle ultime settimane: l’arrivo di un nuovo modello più compatto, novità nel design del comparto fotografico e modifiche nelle dimensioni complessive dei dispositivi.

I mockup in metallo, destinati a scopi industriali, sono utilizzati per permettere alle aziende di accessori di testare in anticipo la compatibilità dei loro prodotti. Sebbene non si tratti di dispositivi funzionanti, forniscono indicazioni affidabili su dimensioni, posizionamento dei pulsanti e forma dei moduli fotocamera.

Cambiamenti evidenti nelle dimensioni e nell’estetica per la prossima generazione di iPhone

Una delle novità più evidenti è la presenza di un quarto modello, soprannominato dai media “iPhone 17 Slim“. Questo dispositivo sembra collocarsi tra l’iPhone base e il Pro, con display da 6,1 pollici e un corpo più sottile, erede spirituale di iPhone X o iPhone 12 in termini di dimensioni e filosofia progettuale.

Il modello più grande della serie, identificato come iPhone 17 Pro Max, manterrà lo schermo da 6,7 pollici, mentre il modello Pro si attesterebbe intorno ai 6,3 pollici. La versione standard, presumibilmente l’iPhone 17 base, manterrà il formato da 6,1 pollici, ma con bordi leggermente più arrotondati e cornici più sottili. Queste variazioni mirano a offrire una maggiore diversificazione dell’offerta, sia per fasce di prezzo che per dimensioni, intercettando una platea di utenti ancora più ampia.

Un altro dettaglio rilevante emerso dai modellini riguarda il nuovo design del comparto fotografico. Nei modelli Pro, le fotocamere sembrano occupare una superficie meno sporgente, con una distribuzione più ordinata dei sensori. Questo potrebbe indicare l’adozione di moduli più sottili o di tecnologie più compatte, come un nuovo obiettivo tetraprisma o una gestione più efficiente dei componenti interni.

Nel caso dei modelli base e Slim, invece, le fotocamere appaiono disposte verticalmente, riprendendo una scelta già vista su iPhone X e iPhone 12. Il layout verticale, oltre a ridurre l’ingombro, permette una gestione più efficiente dello spazio interno, favorendo l’integrazione di batterie più capienti o di nuovi chip per l’elaborazione fotografica.

I mockup evidenziano anche un’ulteriore riduzione delle cornici attorno al display, soprattutto nei modelli Pro. Questa scelta va nella direzione di un design ancora più immersivo, con frontali quasi completamente privi di bordi. Inoltre, la posizione dei pulsanti laterali resta invariata rispetto alla generazione attuale, ma il tasto azione, introdotto con iPhone 15 Pro, dovrebbe estendersi a tutta la gamma Pro.

Il retro dei dispositivi mantiene l’approccio satinato con vetro opaco, mentre i bordi sembrano leggermente più arrotondati rispetto agli spigoli marcati degli ultimi modelli, richiamando le linee del nuovo iPad Air o del MacBook Air.

Apple non ha ancora confermato ufficialmente alcuna caratteristica della futura serie iPhone 17, ma la comparsa di questi modellini industriali è un forte indizio che la produzione dei nuovi accessori sia già in fase avanzata. La presentazione ufficiale della nuova linea è attesa, come da tradizione, per il mese di settembre 2025.