iPhone 17 cambia rotta, fotocamere in stile Google Pixel?

Nonostante sia passato relativamente poco tempo dal debutto ufficiale degli scorsi iPhone 16, continuano a circolare in rete rumors e indiscrezioni sulla serie successiva. Ci stiamo riferendo ai prossimi iPhone 17 e a quanto pare saranno caratterizzati da un cambio di rotta drastico rispetto al passato. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la nuova serie sarà caratterizzata da un modulo fotografico dal look inedito, un po’ in stile Google Pixel.

iPhone 17, la nuova serie potrebbe avere le fotocamere in stile Google Pixel

Secondo quanto è emerso in queste ore, la prossima serie di smartphone di casa Apple potrebbe rivoluzionare il design del suo comparto fotografico. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che il colosso americano si ispirerà a quanto fatto dal rivale Big G con i suoi Google Pixel.

Nel corso delle ultime ore sono infatti state pubblicate in rete alcune immagini renders della prossima serie di iPhone 17. Osservando queste immagini, è chiaramente visibile sulla parte posteriore un cambio di rotta drastico rispetto a quanto fatto in passato. Dalle immagini in questione è infatti visibile sul retro una ampia zona rettangolare dove saranno posti i vari sensori fotografici.

Nonostante la zona del modulo fotografico sia piuttosto estesa, al suo interno troviamo tre sensori fotografici posti sempre a triangolo come sui precedenti modelli. In particolare, le immagini rivelano i prossimi iPhone 17 nella colorazione bianca e con il modulo fotografico nero. Le immagini rivelano inoltre lo smartphone in diverse altre colorazione con modulo fotografico bianco, tra cui nero, verde, azzurro e giallo.

Queste immagini sono state condivise dal noto leaker del settore Majin Bu, quindi possiamo considerarle piuttosto attendibili. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli e conferme. Ricordiamo comunque che, secondo le indiscrezioni emerse in rete fino ad ora, il colosso americano Apple presenterà diversi nuovi modelli. Questi dovrebbero arrivare sul mercato con il nome di iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e l’inedito iPhone 17 Air.