La Cina propone interventi per le batterie delle auto elettriche

La Cina continua ad investire per il settore elettrico della mobilità. Ciò non solo attraverso lo sviluppo tecnologico. Ma anche con una crescente attenzione alla sicurezza. Di recente, il Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) ha annunciato un’importante novità. Si tratta dell’introduzione di un nuovo standard nazionale obbligatorio. Relativo alle batterie dei veicoli elettrici. Ovvero, il regolamento GB38031-2025. Quest’ultimo entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2026.

Novità per la mobilità in Cina

Tale nuovo standard rappresenta un punto di svolta nella regolamentazione del settore. Quest’ultimo, infatti, introduce per la prima volta a livello mondiale l’obbligo per le batterie di prevenire incendi ed esplosioni. Ciò anche in presenza di fuga termica, uno degli eventi più critici e pericolosi. Fino ad ora, la normativa richiedeva soltanto un sistema di allerta. Il quale doveva garantire agli occupanti del veicolo almeno cinque minuti per evacuare in caso di rischio imminente. Con il nuovo regolamento, invece, le batterie dovranno garantire una resistenza intrinseca agli eventi termici estremi. Evitando del tutto la combustione.

La normativa impone, inoltre, che eventuali emissioni di fumo non siano tossiche o pericolose per i passeggeri. Rafforzando ulteriormente la protezione degli occupanti. Per assicurare la conformità, le batterie dovranno superare test di sicurezza molto più severi. Tra cui un innovativo test di impatto sulla parte inferiore del pacco batterie. Fondamentale considerando che in molte auto elettriche le celle sono integrate nel pianale. Verrà introdotto anche un test di resistenza a 300 cicli consecutivi di ricarica rapida. Seguito da una prova di cortocircuito per verificarne la stabilità.

Anche se tali normative pongano nuove sfide, gli analisti ritengono che i benefici a lungo termine supereranno i costi. La maggiore sicurezza, infatti, non solo aumenterà la fiducia dei consumatori nei confronti della mobilità elettrica, ma potrebbe anche stimolare una nuova ondata di innovazione. A guidare tale transizione ci sono colossi del settore come CATL. L’azienda ha già annunciato la conformità delle proprie batterie ai nuovi standard. Con tale mossa, la Cina si impegna a ridefinire gli standard globali in tema di sicurezza. Accelerando la transizione verso un futuro elettrico più sicuro e sostenibile.