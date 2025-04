Truffa contro gli utenti: una semplice e-mail può rubarvi soldi dal conto

Una truffa arriva senza preavviso, magari quando l’utente si trova tranquillo, a casa e davanti a una bella tazza di tè. La casella di posta elettronica può diventare il luogo infestato dagli inganni, esattamente come è capitato nell’ultimo periodo a diverse persone.

La situazione non cambia: la truffa si muove sempre allo stesso modo, ecco come

Porre la massima attenzione ai contenuti che arrivano mediante una semplice e-mail è fondamentale visto che la truffa potrebbe essere sempre dietro l’angolo. Questo molti utenti lo hanno capito ma nonostante ciò, si finisce sempre per sbattere contro un muro, quello del phishing. È questa la tecnica utilizzata anche questa volta, come si può vedere dal messaggio in basso:

“Avviso di sospensione dell’account

38 reclami da parte di altri utenti riguardanti attività sospette e violazioni dei nostri Termini di servizio.

Se questi problemi non verranno risolti, il tuo account verrà sospeso definitivamente entro 48 ore.

Ti consigliamo vivamente di risolvere questi reclami contattando il nostro team di supporto. Se non agisci immediatamente, il tuo account verrà sospeso a tempo indeterminato.

Contatta il nostro team di supporto se ritieni che si tratti di un errore o clicca sul link qui sotto per risolvere il problema.

Azione richiesta: risoluzione dei problemi dell’account

Risolvi il problema ora“.

Ovviamente il problema non termina qui, in quanto ci sono anche altri messaggi molto pericolosi sul web tra i quali uno in particolare. Come si può vedere anche quest’altro testo sta mettendo in stato di agitazione le persone, che hanno provveduto a segnalarlo:

“LIEFERUNG

CONSEGNA DEL PACCO SOSPESO!

Stato: Fermato all’hub di distribuzione (onere doganale in sospeso)

Potrebbero essere applicati costi di consegna

Il tuo codice di monitoraggio:

20229194772

Programma La Consegna Ora“.

Restate tranquilli e non toccate nulla: non c’è nessun pacco che sta aspettando un vostro movimento, o almeno nessun pacco che provenga da questo servizio.