ChatGPT Search conquista l’ Europa: una minaccia per i motori di ricerca tradizionali

Mentre il dibattito sulla possibile fine dei motori di ricerca tradizionali prosegue, ChatGPT Search mostra segnali concreti di un cambiamento ormai in atto. In appena sei mesi, il servizio sviluppato da OpenAI ha visto i propri utenti europei moltiplicarsi in modo vertiginoso. Da 11,2 milioni a 41,3milioni di utilizzatori mensili medi. Ciò almeno secondo i dati ufficiali forniti da OpenAIIreland Limited e aggiornati al 31 marzo 2025. Una crescita che sembra travolgere ogni previsione, proiettando la piattaforma verso uno scenario finora considerato futuristico.

Google osserva, ma resta in testa: ChatGPT deve ancora colmare il divario

ChatGPT Search è la funzione che consente all’IA di accedere in tempo reale a contenuti online, arricchendo le sue risposte con informazioni aggiornate. Questo elemento si è rivelato determinante per ampliare l’uso quotidiano del chatbot. Poiché è diventato non solo uno strumento di conversazione, ma anche un alleato per ricerche complesse, aggiornamenti di attualità e consultazioni rapide. In un’Europa sempre più attenta al controllo dei colossi tech, questa impennata pone però OpenAI di fronte a una nuova sfida. Cioè all’avvicinamento alla soglia dei cosiddetti “gatekeeper”. Ovvero le grandi piattaforme soggette alle rigide norme del Digital Markets Act. Una volta oltrepassato quel limite, scatteranno obblighi stringenti e possibili sanzioni.

Malgrado i numeri impressionanti, il dominio di Google nella ricerca online resta però al momento ancora molto alto. ChatGPT Search, pur avanzando, è quindi ancora lontano dall’essere la prima scelta degli utenti. Solo l’8% lo preferirebbe come motore principale, contro un Google che elabora oltre 370 volte più ricerche. In ogni caso, il terreno su cui poggia questa supremazia potrebbe non essere più così stabile. Insomma, le tecnologie AI stanno riscrivendo le regole del gioco, e gli utenti sembrano sempre più aperti all’idea di affiancare, se non sostituire, i metodi tradizionali con soluzioni più dinamiche e conversazionali. Il cambiamento potrebbe non essere immediato, ma la strada è ormai evidente. ChatGPT Search ha guadagnato una posizione di forza, e la sua ascesa sembra appena cominciata.