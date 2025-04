Samsung Wallet, arrivano rateizzazione e trasferimenti P2P: ecco dove

Samsung Wallet porta agli utenti che utilizzano un dispositivo Galaxy due nuove possibilità. Ecco le funzioni BNPL e P2P. Purtroppo per gli utenti italiani che erano già entusiasti di tutto ciò, c’è una brutta notizia, ovvero che al momento tutto ciò risulta essere previsto solo ed esclusivamente per gli Stati Uniti.

Usando la funzionalità BNPL, che sta per “Buy Now, Pay Later” gli utenti Samsung potranno suddividere il costo di un acquisto in comode rate settimanali, tutto usando semplicemente l’applicazione. Basterà selezionare l’opzione al momento del pagamento per scegliere il piano preferito, senza dover passare da app esterne. Il sistema ricorda da vicino quanto già visto su piattaforme come Affirm o Apple Pay Later, ma si distingue per l’integrazione completa nel wallet Samsung.

Questa mossa segue la tendenza di mercato che vede i giovani consumatori sempre più attratti da opzioni che alleggeriscono l’impatto immediato delle spese. Oltre alla comodità, l’interfaccia mostrata nei primi screenshot suggerisce un’esperienza d’uso semplice, con pochi tocchi per attivare la rateizzazione.

Pagamenti istantanei tra smartphone Galaxy

La seconda novità riguarda l’invio di denaro tra dispositivi, anche questo integrato direttamente in Samsung Wallet. Gli utenti potranno scambiarsi fondi semplicemente avvicinando due smartphone Galaxy o toccando una carta di debito. La funzionalità sfrutta tecnologie già rodate da Samsung, come quelle usate per la condivisione delle chiavi digitali e dei biglietti. Non servirà alcun contatto fisico per i trasferimenti online, aprendo la porta a un uso ancora più ampio.

Samsung punta così a creare un ecosistema dove pagamenti, identità digitale, accessi e trasferimenti convivono nella stessa app. Wallet, nato dalla fusione tra Samsung Pay e Samsung Pass, già permette di salvare carte fedeltà, biglietti aerei, chiavi smart, documenti digitali e credenziali di login.

Un’offerta sempre più completa

L’introduzione di BNPL e P2P rappresenta un passo importante per trattenere gli utenti Galaxy all’interno del mondo Samsung. In un mercato dove Apple e Google continuano a rafforzare le loro piattaforme di pagamento, la casa coreana punta sulla semplicità e sull’integrazione.

Per ora, le due funzionalità saranno disponibili solo negli Stati Uniti. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali sull’arrivo in Europa, dove le normative più severe sul credito potrebbero richiedere ulteriori verifiche e adattamenti. In ogni caso, Samsung sembra pronta ad ampliare il proprio raggio d’azione anche nel settore finanziario, con l’obiettivo di trasformare il suo Wallet in un hub digitale tuttofare.