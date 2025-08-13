Subaru: presto potrebbe cambiare nome dei suoi modelli

Sembra proprio che in casa Subaru stia per arrivare a un cambiamento abbastanza importante, pari infatti che la società cambierà il tipo di denominazione che utilizzerà per i prossimi modelli di Auto, a suggerirci questo cambiamento ci sono i depositi tra i nuovi marchi presso l’ufficio brevetti statunitense avvenuti le settimane scorse, nello specifico i nomi registrati sono: ACX, VPX, ZPX, i quali potrebbero indicare una nuova generazione di veicoli elettrici in arrivo, nello specifico a confermare questa possibilità ipotesi sta il fatto che tutte le sigle sono collegate alla dicitura “automobili e parti strutturali per auto elettriche”, dettaglio che lascia sicuramente pochi dubbi.

Possibili nuovi modelli

questi nomi rappresentano una vera e propria novità per il marchio giapponese, nello specifico non si tratta infatti di sigle legate a componenti tecnici né richiami a modelli storici, Subaru non ha mai utilizzato infatti queste lettere nella sua storia e nemmeno in forma di concept, le registrazioni si distinguono tra l’altro per un altro dettaglio interessante, ciascun nome è stato infatti registrato anche nell’avversione STI e Wilderness.

La presenza della sigla STI risulta particolarmente interessante dal momento che Subaru non offre nessun modello di questo genere all’interno del suo listino venduto negli Stati Uniti, nonostante ciò però la registrazione di tali marchi non garantisce che questi modelli verranno effettivamente prodotti.

Nonostante tutto, però, la registrazione di questi marchi con le varie diciture che abbiamo appena descritto, lascia intendere che si tratti di progetti avanzati e che potrebbero effettivamente essere lanciati in via ufficiale, questo cambio di denominazione potrebbe indicare la volontà di Subaru di abbandonare gradualmente i nomi descrittivi a favore di nomi più tecnici e sintetici in modo da evitare di confondere il consumatore, una politica che effettivamente molti produttori stanno adottando soprattutto da quando le auto elettriche si sono inserite di prepotenza all’interno dei vari listini.