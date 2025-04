Very 4,99 Winback: torna la promo con 200 GB

Very Mobile torna a far parlare di sé con una nuova campagna winback. Fino al 27 aprile 2025, salvo eventuali proroghe, alcuni utenti che in passato hanno avuto una SIM Very Mobile riceveranno un SMS promozionale. Qui verrà proposta un’interessante proposta: l’attivazione dell’offerta ricaricabile Very 4,99 Winback. Ciò al prezzo di 4,99 euro mensili. Tale iniziativa include un pacchetto davvero competitivo. Comprende minuti e SMS illimitati e ben 200 GB in 4G.

Nuove promo winback di Very Mobile

La novità di tale edizione della campagna riguarda la flessibilità del codice coupon ricevuto via SMS. Oltre a poter essere utilizzato sul numero che ha ricevuto il messaggio, potrà anche essere impiegato per attivare l’offerta su un altro numero mobile di un diverso operatore. Purché non sia già attivo su Very Mobile. Il processo di attivazione può avvenire sia online, tramite il sito dell’operatore, sia nei negozi fisici. Inoltre, è possibile scegliere tra una SIM fisica o una eSIM.

Per chi desidera navigare più velocemente, è possibile aggiungere l’opzione Very Full Speed 5G al costo di 0,99 euro mensili. Con il primo mese gratuito. Anche in assenza di copertura 5G, l’opzione consente di superare il limite di 30 Mbps, offrendo una maggiore fluidità di navigazione su rete 4G. L’offerta si rinnova su credito residuo e viene sospesa in caso di credito insufficiente. Ma è possibile attivare gratuitamente la ricarica automatica, per evitare qualsiasi interruzione del servizio. Inoltre, i servizi “Ti ho Cercato” e “RingMe” sono inclusi senza costi aggiuntivi. Così come l’uso dell’hotspot.

Un altro punto forte è la promessa del prezzo “per sempre”, una garanzia che Very Mobile offre a tutti i suoi nuovi utenti. A prova di ciò, dal suo debutto, l’operatore non ha mai effettuato modifiche unilaterali alle sue tariffe. Con la sua promo winback, Very Mobile mette a disposizione dei suoi ex clienti un pacchetto dati estremamente generoso e vantaggioso.