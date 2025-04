CoopVoce stupisce con due nuove offerte vantaggiose

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta proponendo ai suoi nuovi clienti l’attivazione di due super offerte di rete mobile. Si tratta in particolare delle offerte denominate CoopVoce Evo 10 e CoopVoce Evo 100. Secondo quanto riportato ufficialmente, l’operatore sta fornendo un codice promozionale con il quale sarà per l’appunto possibile attivare entrambe le offerte ad un prezzo per il rinnovo mensile ancora più vantaggioso. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

CoopVoce Evo 10 e CoopVoce Evo 100 ora ad un super prezzo scontato per i nuovi clienti

Tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce potranno attivare ad un super prezzo ben due offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato i apertura, quest’ultimo sta attualmente fornendo un codice sconto con il quale è possibile attivare queste offerte usufruendo di uno sconto. Il codice in questione è APRILE20. Tutti gli interessati a passare all’operatore, dovranno inserire questo codice promozione nell’apposita sezione “Inserisci il codice promo” in fase d’acquisto.

In questo modo, i nuovi clienti dell’operatore virtuale CoopVoce potranno attivare l’offerta CoopVoce Evo 10 ad un prezzo scontato pari a 3,90 euro al mese e potranno attivare l’offerta CoopVoce Evo 100 ad un prezzo scontato pari a 6,30 euro al mese. Questa promozione è stata resa disponibile durante la giornata di ieri 23 aprile 2025 e rimarrà disponibile fino alla giornata del 1 maggio 2025.

Si tratta di un’ottima opportunità per tutti gli utenti che vogliono cambiare operatore. L’offerta mobile CoopVoce Evo 10 include ogni mese fino a 10 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. L’offerta mobile CoopVoce Evo 100, invece, arriva ad includere ogni mese un maggiore quantitativo di traffico dati per navigare pari a 100 GB e sempre minuti di chiamate senza limiti e 1000 sms verso tutti i numeri.