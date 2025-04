Samsung Wallet testa i pagamenti a rate: novità in arrivo con la funzione “Installment”

Samsung Wallet

Samsung continua a espandere le funzionalità del suo ecosistema digitale con un nuovo test all’interno di Samsung Wallet, l’app dedicata alla gestione dei pagamenti, delle carte fedeltà e dei documenti digitali. La novità riguarda una funzione chiamata “Installment”, attualmente in fase di prova su invito, che consentirà agli utenti di rateizzare i pagamenti direttamente dall’app.

Come funziona la nuova opzione di Samsung Wallet

Secondo quanto emerso, la funzione “Installment” permetterà agli utenti di suddividere un pagamento in più rate, gestendo l’intero processo direttamente da Samsung Wallet, senza dover ricorrere a piattaforme terze. La funzione dovrebbe essere disponibile al momento solo per alcuni utenti selezionati, che hanno ricevuto un invito a partecipare al test.

Una volta attivata, la funzione mostrerà nella sezione Wallet la possibilità di scegliere l’importo da rateizzare, il numero di rate e la durata del piano di pagamento. Gli utenti potranno così avere un maggiore controllo sulle spese e sulla pianificazione finanziaria, sfruttando l’interfaccia familiare dell’app Samsung.

Nessuna verifica del credito (almeno per ora)

Uno degli aspetti più interessanti del test riguarda l’assenza di controlli creditizi o limiti preimpostati: Samsung sta infatti valutando un sistema semplificato per accedere al pagamento a rate, senza coinvolgere istituti di credito o valutazioni esterne. Questo potrebbe aprire la strada a una piattaforma di pagamento flessibile e inclusiva, anche per utenti che normalmente avrebbero difficoltà ad accedere a finanziamenti tradizionali.

Tuttavia, trattandosi di una fase sperimentale, non è chiaro se queste condizioni saranno mantenute anche al termine del test, né se la funzione verrà estesa a livello globale o resterà limitata a pochi mercati selezionati.

Con questa iniziativa, Samsung Wallet compie un passo ulteriore verso la creazione di un hub completo per la gestione delle finanze personali. Dopo aver integrato pagamenti contactless, carte fedeltà, biglietti e documenti, l’aggiunta della rateizzazione potrebbe rendere l’app uno strumento ancora più utile nella vita quotidiana, in linea con il crescente interesse per soluzioni di Buy Now, Pay Later.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi per capire se la funzione Installment verrà ufficialmente lanciata e con quali caratteristiche.