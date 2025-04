Samsung presenta un nuovo frigo con AI

Samsung Electronics ha presentato un nuovo prodotto innovativo. Si tratta del Bespoke AI Hybrid Kitchen Fit Max. Il frigorifero è in arrivo in Corea del Sud. Tale modello si inserisce nella gamma Kitchen Fit. Si distingue per l’alta tecnologia e per l’attenzione al design e alla praticità d’uso. Il Bespoke AI Hybrid Kitchen Fit Max è il primo frigorifero della serie a includere la porta “Food Showcase“. Una soluzione pensata per permettere un rapido accesso agli alimenti. Senza dover aprire l’intero frigorifero.

Samsung: ulteriori dettagli del suo nuovo frigo

Per il nuovo modello, l’azienda sudcoreana ha ridotto lo spessore dell’isolamento delle porte. Consentendo al frigorifero di avere una capacità interna maggiore. Senza modificare le dimensioni esterne. Inoltre, è possibile installare il frigorifero lasciando solo 4 millimetri sui lati. Ciò permette di aprire le porte oltre i 90 gradi.

Il Bespoke AI Hybrid Kitchen Fit Max è anche ricco di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Un elemento distintivo è il sistema AI Screen. Un display interattivo che permette di monitorare il contenuto del frigorifero. Ed anche gestire la dispensa e accedere a funzionalità multimediali. In aggiunta, la tecnologia AI Vision Inside è in grado di rilevare automaticamente gli ingredienti in entrata e in uscita. Facilitando l’organizzazione interna e garantendo che gli alimenti siano sempre al posto giusto.

A ciò si aggiunge, l’AI Hybrid Cooling. Quest’ultima funzione utilizza semiconduttori per monitorare e regolare costantemente la temperatura interna. Prolungando la freschezza degli alimenti. Ed anche ottimizzando i consumi energetici. Inoltre, la funzione vocale Bixby permette agli utenti di interagire con il frigorifero utilizzando la voce. Rendendo più facile aprire la porta o regolare le impostazioni.

Il Bespoke AI Hybrid Kitchen Fit Max è disponibile in diverse configurazioni di colore. Ha un prezzo di listino che varia tra 3,79 milioni e 4,49 milioni di won. Circa 2.590–3.070 euro. Per incentivare l’acquisto, Samsung ha attivato alcune promozioni speciali. Disponibili sul suo sito web e valide fino al 30 giugno 2025. Con tale nuova offerta, Samsung si conferma come leader nel settore dell’innovazione tecnologica applicata alla vita quotidiana.