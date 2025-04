1Mobile propone Flash 120 Limited Edition: 120 Giga e minuti illimitati a 5,99€

Una delle offerte più interessanti del momento arriva da 1Mobile. Ovvero l’ operatore virtuale che continua a distinguersi per le sue proposte economiche e competitive. Fino al 30 aprile 2025, è possibile attivare Flash 120 Limited Edition. Un piano pensato per chi desidera cambiare gestore o attivare un nuovo numero, senza rinunciare a un servizio completo.

Tale offerta prevede 120GB di traffico internet, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 SMS al prezzo di solo 5,99€ al mese. Tutto ciò è disponibile con attivazione gratuita per chi effettua la portabilità di numero. Per chi invece acquista una nuova SIM senza portabilità, il costo di attivazione è di 4€. L’attivazione è possibile sia online che presso uno dei negozi presenti sul territorio nazionale.

1Mobile: condizioni trasparenti e gestione flessibile per un’offerta su misura

L’intero pacchetto 1Mobile si rinnova mensilmente in automatico. Invece i servizi inclusi possono essere gestiti facilmente attraverso l’App ufficiale o l’Area Personale del sito ufficiale. L’operatore mette a disposizione anche tariffe agevolate per chiamate internazionali e garantisce che i dati siano validi anche in Unione Europea, nel rispetto delle normative europee.

Un altro aspetto fondamentale dell’offerta è la sua trasparenza. In caso di superamento dei 120GB mensili, la navigazione viene bloccata per evitare costi extra indesiderati. Però è comunque possibile acquistare pacchetti dati aggiuntivi o riattivare l’offerta con l’opzione “Restart”. I Giga non utilizzati nel mese non vengono accumulati, ma l’utente è sempre libero di modificare o disattivare l’offerta direttamente dall’app o dal sito. È importante ricordare che alcune limitazioni possono verificarsi con dispositivi dotati di sistema operativo Blackberry OS o con modelli Brondi e Wiko, a causa di incompatibilità hardware o software. Anche se per la maggior parte dei dispositivi in commercio, l’offerta funziona perfettamente.

L’uso della SIM è riservato a un utilizzo personale corretto, come specificato nei termini contrattuali. In caso di portabilità non completata entro 30 giorni, l’attivazione gratuita viene revocata e addebitata. In più, se si lascia 1Mobile entro 180 giorni, i bonus promozionali vengono trattenuti.