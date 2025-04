Samsung mostra il futuro con la nuova app Meteo

Nonostante la versione definitiva della One UI 7.0 non sia ancora arrivata su tutti i dispositivi Galaxy, Samsung guarda avanti. L’azienda sudcoreana ha infatti già iniziato a lavorare sulla nuova interfaccia OneUI 8.0, basata su Android16. Alcuni test sono già in corso, e le prime anteprime non si sono fatte attendere. Tra queste, a catturare l’attenzione è la nuova versione dell’app Meteo. La quale mostra evidenti segnali di restyling grafico. Il design generale resta fedele alla precedente edizione, ma un elemento in particolare rompe la continuità. Ovvero un’animazione raffigurante una figura umana che cammina sullo schermo. Il personaggio cambia vestiti in base al meteo, rendendo visibili le condizioni climatiche in modo intuitivo.

Galaxy Z Flip 7 e Fold7 porteranno la nuova UI di Samsung al debutto

Questa animazione, per quanto semplice, rappresenta un’aggiunta originale che dà vivacità all’app di Samsung. Quando splende il sole, il personaggio appare in abiti leggeri; sotto la pioggia, indossa un impermeabile. Con il freddo, compaiono cappotti pesanti o ombrelli e così via. Il resto dell’interfaccia resta invariato, comprese le informazioni già presenti su One UI 7.0. Temperature, previsioni orarie, indice UV, orari di alba e tramonto e altri dati restano facilmente consultabili. Ma il modo in cui vengono proposti è ora più coinvolgente, con una veste estetica più curata.

L’uscita ufficiale di One UI 8.0 è prevista per la metà del 2025, e accompagnerà i nuovi GalaxyZ Flip7 e ZFold 7. Questi dispositivi saranno tra i primi a ricevere nativamente la nuova interfaccia, che porta con sé anche Android 16. Alcuni utenti, tramite build trapelate, hanno già avuto modo di testare in anteprima la nuova UI. Le versioni beta sembrano stabili anche su dispositivi più datati, come GalaxyS21 Ultra. Intanto, Samsung continua a distribuire One UI 7.0, anche se a rilento, sui device compatibili. Il Galaxy S25Ultra si conferma al vertice dell’offerta Android, con un prezzo lancio attorno ai 900€.