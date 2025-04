Nubia Z70S Ultra Photographer Edition: il nuovo design colpisce

Sembra proprio che la nota azienda di smartphone ZTE Abbia a cantiere un nuovo smartphone di fascia alta, stiamo parlando di Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, un dispositivo che, come potete intuire da soli dal nome sarà particolarmente dedicato al mondo della fotografia, a confermare tale ipotesi abbiamo i render recentemente rilasciati dall’azienda che ci permettono di capire come il device richiami in maniera evidente lo stile delle macchine fotografiche di un certo tempo, nello specifico in riferimento indica l’epoca d’oro delle compatte giapponesi, avremo nel dettaglio due colorazioni, grigio su nero e argento su un arancione molto tendente al giallo opaco, il tutto che ricorda delle finiture in pelle.

Fotografia al centro

La società non si è sbilanciata rilasciando alcuni dettagli tecnici ufficiali ma è chiaro che il focus sarà interamente sulle capacità fotografiche del dispositivo, è stato confermato infatti che la fotocamera principale avrà un’ottica da 35 mm, dunque leggermente più zoomata rispetto alle ottiche standard presenti su uno smartphone che si attestano sui 23 mm, in stile decisamente più grandangolare, sul retro poi ad accompagnare il sensore principale avremo due fotocamere ausiliarie tra le quali un’ultra grandangolo e una tele, tutto ciò che sappiamo è solo che quest’ultima avrà un obiettivo periscopico.

Per il resto il produttore ha dichiarato che il display anteriore avrà una risoluzione 1,5 K il che implica che la risoluzione orizzontale del pannello montato a bordo dovrebbe essere di 1220 pixel, dai render poi possiamo intuire da soli che la società implementerà una fotocamera nascosta sotto il display a conferma tra l’altro che il display sarà OLED dal momento che questo è l’unico che supporta tale tecnologia, per sapere qualcosa in più in merito alle altre specifiche tecniche servirà attendere invece ulteriore tempo dal momento che il resto della scheda tecnica rimane un totale mistero, probabilmente l’azienda si sbilancerà solo a ridosso del lancio ufficiale del dispositivo che però non è possibile prevedere quando sarà.