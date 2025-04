YouTube si fa social: condividere i testi dei brani ora è possibile

YouTube Music continua la sua corsa per imporsi come punto di riferimento nel mondo dello streaming musicale. Pur offrendo vantaggi competitivi come l’inclusione nell’abbonamento YouTubePremium, la piattaforma ha sempre dovuto rincorrere i giganti come Spotify e Apple Music in termini di funzionalità. Ora, però, arriva un aggiornamento pensato per coinvolgere ancora di più la community. Ovvero la possibilità di condividere i testi delle canzoni direttamente su Instagram.

Disponibilità limitata per l’ ultima novità YouTube, ma il lancio è in corso

La nuova funzione di YouTube si inserisce nell’esperienza d’uso già arricchita dalla visualizzazione dei testi in tempo reale, introdotta nel 2023. Ma da oggi si fa un passo avanti. Gli utenti infatti accedendo alla sezione “Testo” posizionata sotto il tasto Play durante la riproduzione, troveranno un’opzione che consente di selezionare una parte del testo da condividere. Una volta scelto il frammento desiderato, si potrà passare alla personalizzazione. Di conseguenza sfondo, colore e formato del contenuto verranno adattati per creare una grafica pronta per le storie Instagram.

Il risultato finale è un post visivamente curato. Il quale unisce immagine di copertina dell’album, nome dell’artista, titolo del brano e il testo selezionato. Insomma, una modalità che trasforma l’ascolto personale in un’esperienza pubblica, condivisibile, quasi narrativa. Perfetta per chi ama esprimersi attraverso la musica, raccontando emozioni e stati d’animo tramite i versi delle proprie canzoni preferite.

Tale funzione non è ancora attiva per tutti. Attualmente, soltanto alcuni utenti Android hanno segnalato la comparsa dell’opzione di condivisione. Non è ancora visibile su iOS, e Google non ha fornito dettagli ufficiali sui tempi di rilascio completi. Ad ogni modo tutto lascia intendere che il lancio proseguirà in modo graduale, coinvolgendo presto un pubblico più ampio.

Quindi con questa novità, YouTube Music si avvicina sempre più ai gusti e alle abitudini digitali dei suoi utilizzatori. La condivisione dei testi non è solo un dettaglio estetico, ma un vero ponte tra ascolto personale e comunicazione social. Un’aggiunta che, se ben accolta, potrebbe segnare un punto di svolta nell’evoluzione della piattaforma.