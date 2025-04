Android 16 Beta 4: rilevato bug nella sezione batteria, arriva il fix per risolvere

Con l’arrivo della Developer Preview 4 di Android 16, alcuni utenti hanno riscontrato un bug piuttosto fastidioso: la pagina che mostra lo stato di salute della batteria era inaccessibile. Si tratta di una delle funzioni più utili introdotte di recente, perché permette di vedere quanta capacità residua resta rispetto al momento dell’acquisto. La sua scomparsa, anche se solo temporanea, ha fatto temere il peggio. Qualcuno credeva che Google avesse intenzione di eliminare quella sezione o semplicemente di risistemarla, cosa che però fortunatamente non accadrà.

Il bug e l’intervento di Google su Android 16 Beta 4

Per fortuna non si trattava di una rimozione definitiva, ma semplicemente di un malfunzionamento. Un soft reset era sufficiente a risolvere il problema — almeno in modo momentaneo. Nel frattempo, Google è intervenuta direttamente, rilasciando una correzione attraverso Google Play Services versione 25.14.62. L’aggiornamento ha ripristinato la visibilità della sezione, anche se con qualche riserva. Servirà ancora del tempo per vedere una versione stabile al 100%.

Dati probabilmente ancora poco affidabili

Nonostante il fix, su Reddit alcuni utenti hanno sollevato dubbi sull’affidabilità dei nuovi dati mostrati. Le percentuali di salute della batteria risultano talvolta incoerenti, anche a parità di utilizzo e cicli di carica. Non si tratta di un problema grave, ma è rilevante per chi tiene d’occhio questi parametri per capire quando è il caso di sostituire la batteria o modificare le abitudini di ricarica.

Una funzione da perfezionare

Come ricordato da Google stessa, le Developer Preview sono versioni sperimentali, pensate per test e sviluppo. Questi piccoli problemi fanno parte del percorso. La buona notizia è che il team è già al lavoro per migliorare la stabilità della funzione prima del rilascio ufficiale. La pagina “Salute della batteria” resta infatti centrale nella visione di Android 16, soprattutto in un’epoca in cui la longevità dei dispositivi è legata alla manutenzione e alla sostituzione consapevole dei componenti interni.