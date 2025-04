Honor 200 imperdibile su Amazon: prezzo crollato

Vi attende su Amazon una nuova interessante promozione che abbassa di molto il livello di spesa che l’utente deve sostenere sull’acquisto di Honor 200, uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, per quanto riguarda la fascia entro i 300 euro di spesa effettivi.

Commercializzato di base con sistema operativo Android 14, ma aggiornabile alle versioni più recenti, e con MagicOS 8, lo smartphone presenta dimensioni di 161,5 x 74,6 x 7,7 millimetri di spessore, con un peso di 187 grammi. Lo possiamo considerare a tutti gli effetti un device dimensionalmente inferiore alla media, con display da 6,7 pollici di diagonale, tecnologia OLED di alta qualità, con risoluzione di 1200 x 2664 pixel, 436 ppi ed un refresh rate di 120Hz. Il processore abbraccia la fascia media, è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,63 GHz, che viene affiancato a sua volta da una GPU Adreno 720, nonché una configurazione che prevede 256GB di memoria interna e 8GB di RAM.

Honor 200: uno sconto che nessuno si aspettava su Amazon

Honor 200 è disponibile all’acquisto in questo periodo con un risparmio assolutamente da non perdere di vista, considerando appunto che il listino di 399 euro appare essere un lontano ricordo, e che l’utente si ritrova a poter spendere solamente 298 euro per il suo acquisto a questo link.

Gli amanti della fotografia saranno ugualmente soddisfatti, dalla presenza nella parte posteriore di ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 50 megapixel, per terminare con un effetto bokeh/macro sempre da 12 megapixel. Tutti portano alla realizzazione di scatti da 8192 x 6144 pixel, con stabilizzatore ottico integrato, mentre anteriormente è presente un sensore da 50 megapixel con apertura F2.1. La batteria è un componente da 5200 mAh, più che valida per utilizzare lo smartphone per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.