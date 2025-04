LG ottiene ben 35 riconoscimenti per i suoi prodotti

Nell’epoca attuale tecnologia e design si intrecciano sempre più profondamente. In tale scenario, LG continua a distinguersi come protagonista dell’innovazione. A tal proposito, nell’edizione 2025 del Red Dot Design Award l’azienda ha conquistato ben 35 premi. Tra cui l’ambitissimo “Best of the Best”. Ottenendo tale riconoscimento, LG ha dimostrato ancora una volta di saper coniugare estetica, funzionalità e visione del futuro. In particolare, ad emergere è stato l’LG Signature OLED T. Si tratta del primo televisore OLED al mondo ad essere trasparente e completamente wireless. Già presentato al CES 2024, questo rivoluzionario dispositivo ridefinisce il concetto stesso di TV.

LG: il dispositivo premiato durante il Red Dot Design Award

Lo schermo del Signature OLED T è da 77 pollici 4K OLED. Quest’ultimo è in grado di passare da trasparente a opaco con un semplice tocco sul telecomando. Da spento, il pannello si fonde con l’ambiente circostante, quasi scomparendo alla vista. Una volta acceso, invece, diventa una tela viva, capace di ospitare contenuti che sembrano fluttuare nell’aria.

Ma non è solo l’aspetto estetico a sorprendere. Il centro tecnologico dell’OLED T di LG è il processore α11 di ultima generazione. Dotato di intelligenza artificiale potenziata, garantisce un aumento del 70% delle performance grafiche. Insieme ad una velocità di elaborazione superiore del 30% rispetto al passato. La presenza dello Zero Connect Box, poi, consente di posizionare il televisore ovunque.

LG ha fatto parlare di sé anche con l’innovativo Self-Driving AI Home Hub. Tale robot domestico, premiato per il suo design innovativo, è pensato per muoversi autonomamente all’interno della casa. Oltre che monitorare l’ambiente, controllare i dispositivi IoT e offrire un’interazione empatica grazie all’intelligenza artificiale “Affectionate”.

Completano il trionfo di LG altri 32 premi distribuiti tra elettrodomestici, dispositivi audio-video, monitor e robot commerciali. Un risultato che testimonia la capacità dell’azienda di innovarsi a 360 gradi. Rispondendo alle esigenze di tutti i suoi clienti con un’occhio indirizzato all’innovazione.