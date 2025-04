Ricevi uno smartphone gratis con WindTre: scopri come ottenere l’offerta

WindTre è tra gli operatori con il listino offerte più vasto del momento. I nuovi clienti hanno a disposizione tantissime tariffe, alcune disponibili soltanto con trasferimento del numero da uno degli operatori indicati; altre rivolte anche a chi desidera attivare una nuova linea. Tra le tariffe più interessanti vi sono anche le WindTre All Inclusive che, oltre a garantire tanti minuti, SMS e Giga, permettono di ottenere uno smartphone gratis.

WindTre All Inclusive: scopri le offerte con smartphone incluso nel prezzo

Le offerte WindTre All Inclusive sono rivolte a tutti i nuovi clienti del gestore, i quali hanno la possibilità di scegliere tra quattro opzioni differenti. La più conveniente è la WindTre Start 5G, che prevede una spesa di soli 12,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione

I nuovi clienti potranno usufruire dei servizi appena elencati e ricevere in regalo anche uno smartphone Honor 400 Lite. Il gestore non richiederà alcun costo mensile né spese da sostenere al momento dell’acquisto e permetterà ai clienti di modificare lo smartphone abbinato all’offerta e optare per uno dei dispositivi presenti in listino. In questo caso, i clienti dovranno però consultare tutti i dettagli per conoscere gli eventuali costi extra. Inoltre, optando per una delle offerte All Inclusive alternative, sarà possibile ottenere maggiori quantità di Giga di traffico dati per la navigazione ma il costo di rinnovo dell’offerta subirà un aumento consistente.

WindTre propone ai suoi nuovi clienti anche l‘opzione Reload exChange, tramite la quale sarà possibile ricevere una valutazione sul proprio smartphone e ottenere la cifra stabilita entro pochi giorni dalla consegna del dispositivo. Sarà così possibile ottenere un nuovo smartphone a costo zero e ricevere tutti i servizi proposti dal gestore a un costo davvero irrisorio.