WindTre supera TIM e Iliad con 3 offerte: ci sono GIGA SENZA LIMITI in 5G

Non può esserci gestore più affidabile di quelli che hanno scritto pagine importanti nel mondo della telefonia mobile in Italia. In realtà di nomi ce ne sono diversi anche se il palcoscenico ultimamente spetta di diritto a WindTre, azienda che ormai è davvero una delle più navigate nel settore e che soprattutto riesce a mettere gli utenti in condizione di avere realmente tutto per pochi euro mensili. Questa volta le offerte sono ben tre e tutte includono il meglio, con minuti illimitati, 50 SMS e tantissimi giga, fino ad averli senza limiti tutti i mesi.

WINDTRE 75 Giga e WINDTRE 150 Giga: tanta scelta, massima libertà

La prima opzione, WindTre 75 Giga, è perfetta per chi cerca una tariffa completa ma economica. Questa soluzione include minuti illimitati per chiamare liberamente, 50 SMS e 75 GB in rete 4G. Tutto questo al prezzo fisso mensile di 7,99 euro.

Per chi desidera invece un pacchetto dati ancora più generoso, WindTre 150 Giga rappresenta una valida alternativa. Questa proposta mantiene i minuti illimitati e 50 SMS, raddoppiando però il traffico dati a disposizione con ben 150 GB in 4G, al costo mensile di 10,99 euro.

Entrambe le promozioni sono dedicate a chi decide di passare a WINDTRE provenendo da operatori selezionati.

WINDTRE Giga illimitati: per navigare senza pensieri

Chi ha bisogno di massima libertà di navigazione può puntare su WindTre Giga illimitati. Questa offerta include sempre minuti senza limiti e 50 SMS, ma la grande novità è la possibilità di navigare senza preoccuparsi dei giga residui. La connessione dati in questo caso è illimitata e sfrutta la moderna rete 5G di WindTre, con la sola limitazione della velocità, fissata a 10 Mbps.

Il costo di WindTre Giga illimitati è di 10,99 euro al mese, un prezzo davvero competitivo per un pacchetto dati senza limiti. Anche quest’opzione può essere attivata effettuando la portabilità del proprio numero da specifici operatori.