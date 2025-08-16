Amazon spiazza tutti: smartphone HONOR 400 Lite 5G in SUPER SCONTO

Amazon ha un nuova promo fiammante per te! Con il favoloso smartphone HONOR 400 Lite 5G hai il massimo! Scatti in un istante, hai foto da urlo e risultati da capogiro. Basta il pulsante AI per far partire la fotocamera in un secondo, anche con i guanti se pensi già ad una bella vacanza invernale lontano dal caldo infernale. Catturare tutto grazie allo zoom 1X, 2X, 3X senza perdita di qualità, colori che esplodono e dettagli che restano impressi. Con AI Eraser spariscono passanti indesiderati, con AI Outpainting la scena si espande come per magia.

Il modello è poi super leggero, perché pesa solo 171 grammi e ha uno spessore di 7,29 mm. L’acqua? La polvere? Niente paura: la certificazione IP65 ti lascia libero di usarlo ovunque. E poi c’è quello schermo AMOLED da 6,7 pollici che rende ogni video uno spettacolo, grazie ai 3500 nit e alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Su Amazon sta già attirando l’attenzione con il suo prezzo oltre che con le sue prestazioni da urlo!

Prezzo basso su Amazon: un costo che non ti aspetti

Su Amazon lo trovi a 229,90 euro per 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Processore? Un MediaTek Dimensity 7025-Ultra, pronto per dare spinta a ogni app. Con la batteria da 5230 mAh arrivi a sera senza ansia, anche tra video, giochi e streaming. È progettato per resistere a cadute da 1,5 metri, certificato SGS. E grazie a Google Lens, il pulsante AI diventa il tuo accesso rapido a traduzioni, shopping e info in tempo reale. Amazon ti offre la possibilità di portarlo a casa oggi stesso, prima che la promo finisca. Chi lo ha già provato parla di foto degne di una macchina professionale e di una batteria che sembra non finire mai. Corri qui, proprio su questa pagina di Amazon, e compralo adesso!