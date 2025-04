La Lamborghini Urus torna a far parlare di sé

In questi giorni è stato avvistato, sul leggendario complesso di circuiti tedesco del Nürburgring, un prototipo camuffato della Lamborghini Urus. Un avvistamento che ha immediatamente acceso l’interesse degli appassionati del settore e alimentato le ipotesi su un possibile aggiornamento del SUV più iconico della famosa casa automobilistica. La Urus, rinnovata nel 2024 con la versione SE ibrida plug-in, potrebbe già essere al centro di una nuova evoluzione stilistica e tecnica.

Nuova Lamborghini Urus: tecnologia ibrida e prestazioni da record

Il nuovo modello Lamborghini individuato in pista indossa un pesante camuffamento, ma alcuni dettagli sono già saltati all’occhio. Davanti si nota un cofano ridisegnato e gruppi ottici più sottili, con una nuova firma luminosa. Il paraurti è stato rielaborato e presenta una presa d’aria centrale che ricorda quella montata sulla più estrema Urus Performante. Dietro, vi è un alettone posteriore più pronunciato e un paraurti rivisitato. Tutti elementi che sembrano puntare verso una versione ancor più sportiva del SUV.

Anche sotto la carrozzeria, il prototipo presenta novità interessanti. Tra questi, gli adesivi con simboli d’alta tensione confermano, ad esempio, la presenza di un sistema plug-in hybrid. Un segnale che fa pensare a un’evoluzione del powertrain introdotto sulla Urus SE, che abbina un V8 biturbo da 4 litri a un motore elettrico. Il sistema garantisce una potenza complessiva di 800CV e una coppia di 950Nm, offrendo un’accelerazione da 0 a 100km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 312km/h.

La batteria da 25,9kWh consente circa 60km di percorrenza in modalità 100% elettrica. Elemento che contribuisce a rendere la Urus non solo potente ma anche adatta a un utilizzo più efficiente. Resta da capire se il prototipo avvistato anticipi un semplice restyling o l’arrivo di una nuova versione più estrema. Magari pensata per superare i già impressionanti numeri della SE. In attesa di dichiarazioni ufficiali, resta solo da osservare i prossimi passi di Lamborghini. Qualcosa bolle in pentola, e potrebbe arrivare prima del previsto.