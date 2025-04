Galaxy S22 riceve One UI 7: nuove funzioni AI anche per i modelli meno recenti

Samsung Galaxy S22

Samsung ha iniziato il rollout di One UI 7 per Galaxy S22, introducendo un set selezionato di funzioni Galaxy AI anche sui modelli meno recenti. La serie S22, lanciata nel 2022, ottiene così alcune delle novità già viste su Galaxy S24, con miglioramenti che puntano a potenziare produttività, comunicazione e creatività, pur con alcune limitazioni dovute all’hardware.

L’aggiornamento si inserisce nel piano più ampio di Samsung per espandere gradualmente le funzionalità di intelligenza artificiale a più dispositivi, sfruttando anche la potenza del cloud per rendere possibile l’elaborazione di alcune funzioni su modelli meno recenti.

Funzioni AI in arrivo anche per Galaxy S22

Con l’arrivo di One UI 7, gli utenti della serie Galaxy S22 potranno accedere a una selezione delle funzioni Galaxy AI già note sui modelli più recenti. Tra queste, spicca Cerchia e Cerca con Google, la funzione che permette di effettuare una ricerca istantanea semplicemente disegnando un cerchio su un contenuto a schermo. L’operazione può essere effettuata con il dito o con la S Pen nel caso del Galaxy S22 Ultra.

Altra novità è la Traduzione Live, che consente di tradurre in tempo reale le conversazioni telefoniche in oltre una dozzina di lingue. Samsung precisa che questa funzione richiede una connessione dati attiva e l’accesso a un account Samsung, in quanto si basa in parte sull’elaborazione cloud.

Nonostante l’arrivo delle novità, alcune funzionalità avanzate di Galaxy AI non saranno disponibili sulla serie S22. Mancano, ad esempio, Generative Edit per la modifica intelligente delle foto e Note Assist, l’assistente AI integrato nell’app Samsung Notes. L’assenza è dovuta alle limitazioni dell’hardware presente nei dispositivi del 2022, che non supportano pienamente i carichi elaborativi necessari per le operazioni più complesse di intelligenza artificiale.

Tuttavia, Samsung ha confermato che sta lavorando per ottimizzare l’esperienza anche sui dispositivi più datati, e che ulteriori funzionalità AI potrebbero arrivare in futuro tramite aggiornamenti incrementali.

Oltre alle novità legate all’IA, One UI 7 porta anche miglioramenti generali alle prestazioni e alla stabilità del sistema, oltre a una nuova interfaccia per alcune app di sistema, tra cui Galleria, Fotocamera e Samsung Health. Viene introdotta una gestione energetica più intelligente e nuove impostazioni per la privacy, che consentono di controllare più facilmente l’accesso alle informazioni sensibili da parte delle app.

Anche il multitasking è stato rivisitato, con transizioni più fluide e una maggiore coerenza grafica tra app in modalità finestra e schermo intero. L’aggiornamento migliora inoltre il supporto alle patch di sicurezza Android, aggiornate fino ad aprile 2025.

Il rollout di One UI 7 con Galaxy AI per Galaxy S22 è attualmente in fase di rilascio in alcuni Paesi selezionati, ma l’aggiornamento verrà progressivamente esteso a livello globale. Samsung ha confermato la compatibilità con i tre modelli della serie:

Galaxy S22;

Galaxy S22+;

Galaxy S22 Ultra.

Gli utenti riceveranno una notifica non appena l’aggiornamento sarà disponibile per il proprio dispositivo. Come sempre, si consiglia di effettuare un backup prima di procedere all’installazione.