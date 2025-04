LG UltraGear OLED 45GX950A: nuova rivoluzione per il gaming

Nel panorama in continua evoluzione del gaming su PC, LG propone una novità interessante. Si tratta del suo nuovo UltraGear OLED 45GX950A. Un monitor che rappresenta l’equilibrio perfetto tra innovazione tecnologica e design funzionale. Si tratta del primo display gaming OLED con risoluzione 5K2K. Pensato per offrire ai videogiocatori un’esperienza senza compromessi. Con una diagonale da 45 pollici, una curvatura immersiva 800R e un rapporto d’aspetto 21:9, tale monitor garantisce il 50% di spazio visivo in più. Rispetto a un classico 49 pollici DQHD con rapporto 32:9.

LG UltraGear OLED 45GX950A: nuovi dettagli sul monitor

A differenza del modello precedente (45GS95QE), il nuovo 45GX950A introduce una densità di pixel ottimizzata a 125ppi. Inoltre, adotta un layout dei subpixel RGWB. Ciò si traduce in testi più nitidi e leggibili. Un aspetto importante anche per chi usa il monitor per lavoro o creazione di contenuti oltre al gaming.

Per l’estetica, LG ha scelto un approccio minimalista. Con cornici ultrasottili su quattro lati (Virtually Borderless) e un sistema di illuminazione personalizzabile Hexagon Lighting sul retro. Il supporto a forma di “L” consente di risparmiare spazio sulla scrivania. Mantenendo al tempo stesso un’eccellente regolabilità in altezza, inclinazione e rotazione. Tra le funzionalità più innovative spicca la modalità Dual Mode. Quest’ultima consente di passare da una risoluzione 5K2K a 165Hz a una più fluida WFHD a 330Hz. In aggiunta, è possibile scegliere tra otto configurazioni di visualizzazione.

Le certificazioni AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC e VESA AdaptiveSync assicurano un gameplay privo di tearing. Mentre il supporto a DisplayHDR True Black 400 valorizza la profondità dei neri tipica degli OLED. Il tempo di risposta di 0,93ms (GtG), unito alla luminosità di picco di 1300 nit e a una fedeltà cromatica con Delta E inferiore a 2, lo rendono una scelta eccellente anche per l’editing.

Completano il quadro le porte HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C da 90W per dati e ricarica. Ci sono poi due speaker da 10W e il supporto all’audio 3D con DTS Headphone:X. Il monitor è attualmente disponibile in preordine a 1.999€ sul sito ufficiale LG, con sconto del 10% per gli LG Member. In alternativa, è possibile procedere su Amazon.