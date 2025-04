Honor Pad GT: ufficiale l’arrivo sul mercato

Il dispositivo è costruito sul SoC Dimensity 8350. Un processore che, pur non appartenendo alla fascia premium, si comporta egregiamente grazie a un picco di frequenza di 3,35 GHz. A sostegno delle performance, Honor ha inserito un sistema di raffreddamento davvero notevole per un tablet. Importante è anche il comparto audio. A tal proposito, il Pad GT presenta otto altoparlanti. Quest’ultimi sono distribuiti per offrire un suono coinvolgente e ricco, perfetto tanto per il gaming quanto per gli appassionati di film e serie TV. Un comparto audio che, in tale fascia di prezzo, è difficile da trovare.

Il dispositivo è arricchito anche da un interessante accessorio. Si tratta della Magic Pencil 3. Una penna perfetta per chi desidera sfruttare il Pad GT per prendere appunti, disegnare o lavorare in mobilità. Acquistata in bundle, la penna beneficia di uno sconto che la rende ancora più appetibile.

Al momento, il nuovo dispositivo di Honor è disponibile solo per il mercato cinese. Viene proposto in diverse configurazioni di memoria. Si parte da 1.899 yuan (circa 230 euro) per il modello base. Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Fino a un massimo di 2.799 yuan (circa 340 euro) per la versione più performante. Con 12GB di RAM e 512 GB di memoria.