Lenovo rilancia la sfida con il nuovo Legion Tab

Il LenovoLegion Tab di terza generazione è ancora fresco di debutto internazionale. Eppure già emergono le prime notizie su un nuovo modello in arrivo. A quanto pare, Lenovo non ha intenzione di rallentare. Il marchio asiatico starebbe infatti lavorando intensamente su una quarta generazione del suo tablet pensato per il gaming e la multimedialità, con un’attenzione particolare sull’hardware. A tal proposito è comparsa sulla piattaforma cinese Weibo una piccola fuga di notizie, diffusa dall’affidabile Digital Chat Station, il quale ha svelato le prime specifiche tecniche del dispositivo. E non si tratta di semplici ritocchi, il salto evolutivo promesso appare notevole.

Lenovo pensa ad un lancio in Cina, ma la concorrenza è già in vista

Secondo la fonte, il nuovo Legion Tab sarà dotato di un pannello LCD ad altissima risoluzione. Si parla di un display 3K, in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz. Già questo rappresenta un passo avanti rispetto al modello attuale, che offre una risoluzione di 2560x1600px. Ma non finisce qui. Il vero salto qualitativo è sotto la sua struttura. Il tablet dovrebbe infatti montare un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Una versione ancora più performante della serie top di Snapdragon. In aggiunta, la batteria sarà ampliata, da 6.550mAh si dovrebbe passare a una capacità compresa tra i 7.000 e gli 8.000mAh, migliorando così sensibilmente l’autonomia. Anche lo spessore del dispositivo dovrebbe essere ridotto, conferendo un design più moderno e maneggevole.

Se tutto sarà confermato, il nuovo Legion Tab verrà presentato già a maggio, ma inizialmente solo per il mercato cinese. Successivamente, nel mese di giugno dovrebbe essere annunciato anche un tablet concorrente, prodotto da un’azienda non ancora identificata. Il tempismo lascia pensare a una sfida diretta tra giganti nel settore dei tablet Android. Insomma, Lenovo sembra voler rafforzare la propria posizione, puntando su un dispositivo potente ma versatile, in grado di soddisfare sia i gamer che gli amanti della multimedialità.