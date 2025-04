Honor X60 GT, tra nostalgia e innovazione

Non è sempre necessario un chip di ultima generazione per attirare l’attenzione. Honor infatti sembra volerlo dimostrare con l’X60 GT, il nuovo smartphone che ha appena fatto il suo debutto sullo store ufficiale dell’azienda. Nonostante la presenza dello Snapdragon 8 Gen 1, un processore che risale al 2022, il dispositivo promette prestazioni solide e una scheda tecnica pensata per soddisfare soprattutto gli utenti più esigenti in ambito gaming.

Honor X60 GT: una soluzione pensata per i gamer dal budget limitato

L’X60 GT arriva insieme ad altri due prodotti della gamma. Ovvero il GT Pro e un tablet chiamato Honor PadGT, ancora avvolto nel mistero. Il lancio dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Ma il modello protagonista al momento è proprio questo, che si propone come un’alternativa interessante per chi cerca potenza a un prezzo contenuto. Il design rompe con quello dell’X60 standard, presentato lo scorso autunno. La fotocamera circolare sparisce, lasciando il posto a un più convenzionale modulo rettangolare con angoli smussati, mentre le linee generali risultano più decise.

Sotto alla sua robusta struttura, oltre al già citato chip Qualcomm, troviamo una batteria da ben 6.300mAh. Una capacità che promette un’autonomia superiore alla media e che si abbina a una ricarica cablata rapida da 90W. Il comparto memoria prevede 12GB di RAM e 256GB di archiviazione interna, confermando l’orientamento prestazionale del dispositivo.

Le immagini diffuse da Honor mostrano due colorazioni e una doppia fotocamera posteriore, ma molti dettagli restano ancora ignoti. Il prezzo previsto dovrebbe essere piuttosto contenuto. Altra caratteristica che si propone di rendere l’X60 GT una proposta particolarmente interessante per chi vuole giocare senza svuotare il portafoglio. Se confermato, questo posizionamento potrebbe fare breccia tra i gamer attenti al rapporto qualità-prezzo. Per ora, non ci sono indicazioni su un eventuale arrivo in Europa, ma non sarebbe la prima volta che un dispositivo pensato per la Cina riesca a guadagnare spazio anche altrove.