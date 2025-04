Realme GT7 è ufficiale con batteria da ben 7200 mah

Il produttore tech Realme ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo membro appartenente alla famiglia di smartphone Realme GT. Si tratta del nuovo Realme GT7, una nuova versione più economica dello scorso Realme GT7 Pro ma sempre dotato di ottime performance al top. Tra le sue peculiarità, spicca poi la presenza di una enorme batteria con una capienza pari a ben 7200 mah. Vediamo qui di seguito le altre caratteristiche.

Realme GT7 è ufficiale in Cina con una grande batteria pari a ben 7200 mah

Realme GT7 è il nuovo membro appartenente a questa famiglia e si presenta come uno smartphone estremamente interessante per chi è alla ricerca di una autonomia esagerata. Come già accennato in apertura, infatti, questo modello presenta una enorme batteria con una immensa capienza pari a ben 7200 mah. Si tratta di un notevole aumento rispetto alla batteria del fratello Realme GT7 Pro, il quale dispone di una batteria con una capienza di 6500 mah.

In ogni caso, lo smartphone dispone poi del supporto alla ricarica rapida da addirittura 100W, quindi non ci saranno problemi neanche per i tempi di ricarica. Come già detto, le prestazioni sono da vero top di gamma. Sotto al cofano troviamo infatti un potente processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 9400+ e quest’ultimo è accompagnato da diversi tagli di memoria con fino a 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X e fino a 1 TV di storage interno di tipo UFS 4.0.

Sul fronte lo smartphone presenta poi un display con tecnologia AMOLED con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una diagonale pari a 6.8 pollici. Il comparto fotografico include invece un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e un secondo sensore grandangolare da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme GT7 sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo iniziale di circa 313 euro al cambio attuale.